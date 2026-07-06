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На підконтрольній частині Донеччини працюють 58 “пунктів незламності” (деталі)

Богдан Комаровський
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На липень 2026-го на підконтрольній уряду України території Донецької області обліковують 63 функціональні “пункти незламності”. Однак лише 58 з них працюють та готові прийняти людей у разі аварій чи надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Там розповіли, що на ранок доби 6 липня на підконтрольній уряду України частині Донецької області обліковують 63 “пункти незламності”. Однак лише 58 з них готові приймати жителів регіону: 11 у цілодобовому режимі, 47 — за встановленим графіком.

Водночас решта пʼять пунктів, запевняють посадовці, перебувають у готовності до відкриття, тож їх можуть розгорнути впродовж двох годин — у разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема блекауту.

Зазначимо, що ситуація може оперативно змінюватися через бойові дії та окупацію територій — у грудні 2025-го у регіоні налічували 73 функціональні “пункти незламності”. Тому варто уточнювати у місцевої влади щодо режиму роботи таких осередків.

З початку 2026 року “пункти незламності” вже відвідали понад 146 тисяч мешканців Донецької області. Лише за минулу добу, в умовах складної ситуації з погодою та енергосистемою країни, допомогу отримали 433 людини.

Що доступно в “пунктах незламності”

У пунктах можна:

  • підзарядити мобільні пристрої;
  • скористатися мобільним Інтернетом;
  • отримати базову допомогу та обігрітися;
  • перечекати аварійні відключення електроенергії чи негоду.

Установи мають бути позначені вивісками, табличками та банерами.

Раніше ми писали, що влада Слов’янська знайшла як забезпечити місцеві “пункти незламності” теплом взимку. Посадовці орендували частини блочно-модульних котелень за близько 1,1 мільйона гривень.

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