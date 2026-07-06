"Пункт незламності". Ілюстративне фото: Мінрозвитку

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На липень 2026-го на підконтрольній уряду України території Донецької області обліковують 63 функціональні “пункти незламності”. Однак лише 58 з них працюють та готові прийняти людей у разі аварій чи надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Там розповіли, що на ранок доби 6 липня на підконтрольній уряду України частині Донецької області обліковують 63 “пункти незламності”. Однак лише 58 з них готові приймати жителів регіону: 11 у цілодобовому режимі, 47 — за встановленим графіком.

Водночас решта пʼять пунктів, запевняють посадовці, перебувають у готовності до відкриття, тож їх можуть розгорнути впродовж двох годин — у разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема блекауту.

Зазначимо, що ситуація може оперативно змінюватися через бойові дії та окупацію територій — у грудні 2025-го у регіоні налічували 73 функціональні “пункти незламності”. Тому варто уточнювати у місцевої влади щодо режиму роботи таких осередків.

З початку 2026 року “пункти незламності” вже відвідали понад 146 тисяч мешканців Донецької області. Лише за минулу добу, в умовах складної ситуації з погодою та енергосистемою країни, допомогу отримали 433 людини.

Що доступно в “пунктах незламності”