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На липень 2026-го на підконтрольній уряду України території Донецької області обліковують 63 функціональні “пункти незламності”. Однак лише 58 з них працюють та готові прийняти людей у разі аварій чи надзвичайних ситуацій.
Про це повідомили у Донецькій ОВА.
Там розповіли, що на ранок доби 6 липня на підконтрольній уряду України частині Донецької області обліковують 63 “пункти незламності”. Однак лише 58 з них готові приймати жителів регіону: 11 у цілодобовому режимі, 47 — за встановленим графіком.
Водночас решта пʼять пунктів, запевняють посадовці, перебувають у готовності до відкриття, тож їх можуть розгорнути впродовж двох годин — у разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема блекауту.
Зазначимо, що ситуація може оперативно змінюватися через бойові дії та окупацію територій — у грудні 2025-го у регіоні налічували 73 функціональні “пункти незламності”. Тому варто уточнювати у місцевої влади щодо режиму роботи таких осередків.
З початку 2026 року “пункти незламності” вже відвідали понад 146 тисяч мешканців Донецької області. Лише за минулу добу, в умовах складної ситуації з погодою та енергосистемою країни, допомогу отримали 433 людини.
У пунктах можна:
Установи мають бути позначені вивісками, табличками та банерами.
Раніше ми писали, що влада Слов’янська знайшла як забезпечити місцеві “пункти незламності” теплом взимку. Посадовці орендували частини блочно-модульних котелень за близько 1,1 мільйона гривень.