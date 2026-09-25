На ТОТ Донеччини без світла лишилися понад 100 тисяч абонентів: де саме

Енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Окупанти фіксують аварійні знеструмлення у чотирьох “муніципалітетах” й стількох же “міських округах”. Крім того, без світла залишаються райони окремих міст. Ідеться про Донецьк, Макіївку й Маріуполь.

Про це повідомив так званий “голова уряду ДНР” Андрій Чертков.

За словами псевдопосадовця, через аварійні знеструмлення без електроенергії опинилися майже 12 тисяч абонентів у так званих “Шахтарському, Мангушському, Волновахському й Володарському (назва селища Микільське до декомунізації, — ред.) муніципалітетах”, а також у “міських округах” Дебальцевого, Горлівки й Чистякового (окупанти називають місто за старою назвою Торез, — ред.).

Крім того, перебої зі світлом зберігаються в окремих районах Донецька, Макіївки й Маріуполя, а також у так званому “Новоазовському окрузі”. Там, каже Чертков, без електроенергії загалом залишається 91 тисяча побутових абонентів.

“Аварійно-ремонтні бригади продовжують працювати в посиленому режимі. У міру відновлення електропостачання підключають споживачів”, — написав він.

Раніше ми розповідали, що в ніч з 18 на 19 вересня 2026 року у Донецьку, Макіївці та кількох не названих містах тимчасово окупованої частини Донеччини стався блекаут. Окупанти назвали причиною удар по енергосистемі, але у ЗСУ про нього не повідомляли.