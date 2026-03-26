Обмін полоненими. Ілюстративне фото: Коордштаб

Наступний обмін військовополоненими між Росією та Україною планують провести на Великдень — через більш як два тижні, 12 квітня.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передає hromadske.

“Я дуже сподіваюся, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін, а ми зробимо для цього все, що потрібно”, — заявив посадовець під час свого виступу.

Плани на проведення великоднього обміну також підтвердила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. За її словами, Україна “чекає (обміну) з дня на день”, адже переговорні команди “домовилися про основні речі, лишилися деталі”.

“Усе залежить від російської сторони. Українська сторона все відпрацювала, все, що було від нас залежне, — ми все зробили. Чекаємо, поки російська сторона виконає свою частину зобов’язань”, — додала Верещук.

Посадовиця також висловила сподівання, що найближчий обмін доведе те, що Україна вносить в обмінні списки навіть тих полонених, перебування яких у неволі не підтверджене Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Нагадаємо, на початку березня Україна та Росія провели другий день обміну військовополоненими у форматі “500 на 500”, цього разу на підконтрольну територію вдалося повернути 300 українських військових та ще двох цивільних громадян. Більшість оборонців була в полоні понад рік, деякі з них — ще з 2022 року.

Також від початку відкритого вторгнення Росії до України вдалося повернути понад 8 тисяч українців. Це результат більш як 70 обмінів — військових та цивільних.