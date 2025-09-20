Нагороджені “Хрестом бойових заслуг” отримуватимуть щомісячні виплати та соцзахист (деталі)

Нагороджені “Хрестом бойових заслуг” отримуватимуть щомісячні виплати та соцзахист. Ілюстративне фото: АрміяInform

Володимир Зеленський 20 вересня 2025 року підписав закон про підтримку військових, нагороджених відзнакою президента України “Хрест бойових заслуг”. Відтепер вони матимуть соціальні гарантії та щомісячні виплати. Родини загиблих військових, нагороджених цією відзнакою, також отримуватимуть допомогу.

Про підпис документа йдеться на сайті Офісу президента України.

Згідно із законом, нагороджені “Хрестом бойових заслуг” щомісяця отримуватимуть півтори мінімальної заробітної плати. Станом на вересень 2025 року мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень. Тобто військові отримуватимуть 12 тисяч гривень (сума до сплати податків).

Для довідки: Відзнакою “Хрест бойових заслуг” почали нагороджувати за видатну особисту хоробрість і відвагу, геройські вчинки під час виконання бойових завдань, а також успіхи в управлінні військами. Нагороду запровадили 5 травня 2022 року.

Крім того, родини військових, які були нагороджені цією відзнакою і загинули, мають право на безоплатне поховання та можливість поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

За словами президента, станом на 20 вересня 2025 року в Україні є 331 військовий, відзначений “Хрестом бойових заслуг”. Один із них отримав нагороду двічі.

