Накопичені за “Національним кешбеком” гроші можна витрати до кінця липня, інакше — повернуть до держбюджету

Програма "Національний кешбек". Ілюстративне фото: Мінекономіки

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Урядовці відтермінували повернення накопиченого кешбеку до державного бюджету — це мали зробити наприкінці червня. Тепер гроші можна витрати до 31 липня 2026 року включно. Коли мають нарахувати кошти за квітень — читайте далі.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Там розповіли, що це рішення стосується квітневої виплати, до якої також входить кешбек на пальне, та всі раніше накопичені кошти на картках “Національного кешбеку”. Усі користувачі програми матимуть додатковий час, аби використати нараховане після їх фактичного зарахування на картки.

Разом із квітневою виплатою українці отримають і кешбек на пальне, який діяв з 20 березня до 31 травня — це був тимчасовий антикризовий інструмент у відповідь на різке зростання світових цін на пальне, зазначили у міністерстві. Максимальний розмір компенсації становив 1000 гривень.

Після 31 липня 2026 року невикористані кошти на картках “Національного кешбеку” повернуть до державного бюджету. Раніше це мали зробити 30 червня.

Водночас програма продовжує працювати у звичному режимі, зазначили посадовці.

На що можна витрати “Національний кешбек”

Програма продовжує діяти у звичному режимі, тож отриманий кешбек можна використати на:

оплату комунальних послуг;

придбання ліків і медичних товарів українського виробництва;

купівлю харчів українського виробництва;

книжки та іншу друковану продукцію;

благодійність, зокрема підтримку ЗСУ.

Як долучитися до “Національного кешбеку”

Щоб долучитися до програми “Національний кешбек”, потрібно зробити чотири кроки:

відкрити картку для виплат у банку-партнері;

визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції;

у застосунку “Дія” обрати картку для виплат “Національний кешбек”.

оплачувати покупки підключеною до програми карткою.

Зазначимо, що кешбек нараховують лише за безготівкову оплату. Кошти не оподатковуються, не враховуються при призначенні субсидій і пільг, а ще їх не можна зняти готівкою або переказати іншій людині.

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