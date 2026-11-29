Сергій Гаранов під час евакуації цивільного. Фото: Євген Каплін

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Водію евакуаційного екіпажа “Проліски” Сергію Гаранову ампутували ноги: тепер на нього чекає подальше лікування та реабілітація. Чоловік зазнав поранення під час місії з порятунку жителів Краматорська 16 листопада.

Про це розповів керівник Гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін.

За його словами, водій Сергій Гаранов проходить лікування та реабілітацію у Дніпрі після того, як зазнав поранень під час евакуаційної місії. 16 листопада війська країни-агресорки атакували екіпаж в Краматорську: дрон із кумулятивним протитанковим снарядом пропалив капот та броньовану капсулу автівки. Струмінь потрапив на ногу волонтера.

“У перші хвилини після ураження Сергію було накладено два турнікети на ногу, а дякуючи військовим, що їхали повз – організовано його евакуацію до найближчої лікарні у Краматорську. Після стабілізації кровотечі, ми організували його евакуацію до Дніпра. Це була важка евакуація. Перші кілометри від Краматорська вона здійснювалася броньовиком. Далі — каретою швидкої допомоги. Сергія перевозили на кисні з одночасним постійним вливанням декількох крапельниць. В момент того, коли швидка стикувалась із бронею, поряд почали кружляти дрони. Дякуючи Силам оборони України, вони були нейтралізовані й наш колега не був атакований, коли був на межі життя і смерті”, — розповів Каплін.

Він зазначив, що задля порятунку колеги довелося двічі змінювати евакуаційний маршрут: дорога була під ураження одночасно FPV-дронів, “Молній” та “Ланцетів”, а разом із ним — пуски авіабомб. Ввечері того ж дня Сергія доставили до обласної клінічної лікарні Мечникова. Чоловікові провели серію операцій, однак через значний ріст кількості бактерій настав вибір між ногою та життям. Зрештою лікарі ухвалили рішення ампутувати кінцівку.

“Він тримається. Розповів, мені, що це вже на жаль сьома атака на нього. Операція з ампутації було успішно завершеною, але попереду ще ряд операцій, подальше лікування за кордоном і довга реабілітація”, — додав керівник “Проліски”.

Нагадаємо, 21 жовтня війська країни-агресорки атакували автівку Гуманітарної місії “Проліска”, коли та їхала на евакуацію до Краматорська. Окупанти скинули на автівку протитанковий заряд — екіпаж встиг вибігти за мить до ураження. Це була 120 атака на волонтерів від початку відкритого вторгнення Росії.