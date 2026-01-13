Настоятель монастиря УПЦ, при якому знайшли підпільну школу, виїхав з України після розслідування, — “Слідство.Інфо”

Монастир УПЦ МП "Голосіївська пустинь". Ілюстративне фото: Wikimedia

Настоятель чоловічого монастиря “Свято-Покровська Голосіївська пустинь” архієпископ Ісаакій Ворзельський, ймовірно, залишив територію України. Це нібито сталося на наступний день після публікації про діяльність підпільної школи на території монастиря УПЦ МП. Серед тих, хто міг допомагати нелегальній установі — школа з Костянтинівки.

Про це пише “Слідство.Інфо” з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За отриманою журналістами інформацією, архієпископ Ісаакій виїхав о 23:10 7 січня — на наступний день після публікації розслідувачів — на автомобілі Toyota, яким зазвичай користується у Києві. Він виїхав до Молдови через пункт пропуску “Могилів-Подільський — Отач”.

Вже майже тиждень настоятель храму московського патріархату перебуває на території Молдови, кажуть джерела “Слідства. Інфо”.

Журналісти зазначають, що намагалися перевірити отриману інформацію у самого Ісаакія Ворзельського, однак на дзвінки та повідомлення священник протягом пʼяти днів не відповідав. Згідно з даними з відкритих джерел, Ісаакію Ворзельському 61 рік.

Що передувало

Журналісти-розслідувачі виявили підпільну школу при монастирі у Києві, де дітей навчають за радянськими підручниками та викладають російську, називаючи її “слов’янською мовою”.

Ліцензії на освітню діяльність заклад не має, тому документи учнів формально зберігаються у ліцензованих закладах, зокрема у Хотянівському ліцеї “Ранчо Скул”. Інший заклад освіти, який може допомагати нелегальній установі, — Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад” Костянтинівської міської ради Донецької області.

Станом на початок 2026 року у школі навчаються понад 60 дітей з першого по дев’ятого класу. За словами керівниці закладу, там працюють 16 вчителів. Журналісти з’ясували, що в закладі дотримуються радянської моделі освіти: початкова школа триває три роки замість чотирьох, а для навчання використовують підручник з арифметики 1966 року видання.

Згодом розслідування вже відреагували у СБУ. У коментарі виданню “Суспільне” зазначили, що служба вже досліджує можливу протиправну діяльність на території монастиря.

Також міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що виявлення підпільної школи у Києві з ідеологією “руського міра” становить загрозу як дітям, так і державі. Він стверджує. що після розслідування він доручив перевірити заклади, де діти були формально зараховані, а також дії керівників та педагогів, які причетні до цього навчання. Міністр пообіцяв “жорсткі рішення” за результатами перевірок.