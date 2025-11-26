Настоятель Арсеній. Ілюстративне фото: Святогірська лавра УПЦ (МП)

Суд розглянув клопотання прокурора щодо нових строків, за які настоятель Святогірської Лаври Арсенія має ознайомитися з матеріалами другої справи — до 28 листопада. Цього разу йому закидають виправдовування збройної агресії Росії й глорифікацію її учасників.

Про це йдеться на сайті Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Судове засідання у другій справі настоятеля Святогірської Лаври Арсенія відбулося 25 листопада у Соборному районному суді Дніпра. Там розглядали клопотання прокурора щодо обмежень строків, за які митрополит має ознайомитися з матеріалами.

На початку листопада йому оголосили нову підозру за виправдовування збройної агресії Росії та глорифікацію її учасників.

Намісника Лаври не доставляли із СІЗО до зали суду через, зі слів пресслужби, поганий стан здоров’я. Йому також нібито не надали доєднатися до слухання в онлайн-режимі. Також у засіданні не брала участь частина адвокаті Арсенія — вони були поза межами Дніпра, їх теж не доєднали.

Під час засідання сторона захисту заявила відвід від розгляду справи судді Ользі Конопленко — це проігнорували, кажуть у Свято-Успенській Святогірської Лаври.

Митрополиту Арсенію та його захисникам дозволили ознайомитися з матеріалами справи — понад 280 сторінок тексту та низка аудіо- і відеозаписів — до 28 листопада. Раніше йшлося про 10 грудня.

“На думку сторони захисту, такі дії судді направлені на унеможливлення розгляду апеляційних скарг на рішення про тримання митрополита Арсенія під вартою. Слухання Дніпровського апеляційного суду вже двічі відмінялися через зволікання судді Соборного суду м. Дніпро у направленні в апеляційний суд матеріалів справи”, — йдеться у повідомлені.

Нову дату розгляду апеляційних скарг призначили на 2 грудня.

Що відомо про митрополита Арсенія

Митрополит Святогірської лаври Української православної церкви Московського патріархату Арсеній, в миру Ігор Яковенко, народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро в Республіці Карелія на території Росії. Батьки майбутнього митрополита працювали залізничниками, а дитинство він провів у селі Ліски Воронезької області.

Після закінчення Московської духовної семінарії у 1992 році Яковенка возвели у сан диякона, а потім ієрея. Згодом він був пострижений у чернецтво під іменем Арсеній. Його духовна кар’єра розпочалася в Петропавлівському храмі Красного Лимана (нині — Лимана). У 1993 році його перевели до Свято-Успенського монастиря, де Арсеній обійняв посаду благочинного, а вже у 1995 році став намісником Святогірського монастиря із піднесенням до сану ігумена та архімандрита.

Попри служіння та проповідування, ім’я митрополита Арсенія неодноразово фігурувало у скандалах. Наприклад, після початку війни на сході у 2014–2015 роках Святогірська лавра під його управлінням була помічена у негласній підтримці бойовиків. Сам Арсеній неодноразово висловлював прокремлівські наративи, зокрема, називав війну на сході України “громадянським конфліктом”, звинувачуючи Україну у її розв’язанні.

Зазначимо, що ще у 2019 році журналісти Вільного Радіо знаходили у церковних лаврських крамницях, які підпорядковувалися митрополиту, антиукраїнські брошури.

