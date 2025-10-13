Підтримайте Вільне Радіо
Близько 680 нових випадків захворювань на ГРВІ зафіксували у Донецькій області у другий тиждень епідсезону. Був один летальний випадок з позитивним тестом на COVID-19.
Про це повідомили у Донецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За їхніми даними, за минулий тиждень у Донецькій області зареєстрували 668 хворих на грип, гострі респіраторні захворювання, включно з COVID-19. Це на 6,5 % менше аніж попереднього тижня — 715 випадків.
Так, коронавірус виявили у 46 людей, це на 44,3 % менше показника попереднього тижня — 82.
Нині медики називають ситуацію в регіоні “благополучною”. Попри те, що випадки захворювань фіксували майже у всіх громадах Донеччини, епідемічний поріг не перевищували.
На гострі респіраторні вірусні інфекції продовжують хворіти переважно дорослі (від 18 до 64 років) — 84,4%.
Також за тиждень госпіталізували 28 хворих на ГРВІ, зокрема дітей – 16, а дорослих – 12. З них 10 хворих з підтвердженим тестом на COVID-19. Був і один летальний випадок — людина не вакцинувалася від ковіду.
Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.
