Ліки. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Близько 680 нових випадків захворювань на ГРВІ зафіксували у Донецькій області у другий тиждень епідсезону. Був один летальний випадок з позитивним тестом на COVID-19.

Про це повідомили у Донецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За їхніми даними, за минулий тиждень у Донецькій області зареєстрували 668 хворих на грип, гострі респіраторні захворювання, включно з COVID-19. Це на 6,5 % менше аніж попереднього тижня — 715 випадків.

Так, коронавірус виявили у 46 людей, це на 44,3 % менше показника попереднього тижня — 82.

Нині медики називають ситуацію в регіоні “благополучною”. Попри те, що випадки захворювань фіксували майже у всіх громадах Донеччини, епідемічний поріг не перевищували.

На гострі респіраторні вірусні інфекції продовжують хворіти переважно дорослі (від 18 до 64 років) — 84,4%.

Також за тиждень госпіталізували 28 хворих на ГРВІ, зокрема дітей – 16, а дорослих – 12. З них 10 хворих з підтвердженим тестом на COVID-19. Був і один летальний випадок — людина не вакцинувалася від ковіду.

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.

Раніше журналісти Вільного Радіо публікували контакти медзакладів, що, попри все, продовжують працювати на Донеччині та можуть допомогти.