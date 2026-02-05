Потяг. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

На 5 лютого 2026 року залізнична ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі перебуває зоною підвищеного ризику для руху поїздів. Небезпека не минула, тому пасажирам рекомендують обирати автобусний об’їзд, стиковку вже організували.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

“Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищених ризиків. Тому на цьому напрямку просимо пасажирів користуватися автобусним об’їздом — стиковку організовано”, — повідомили в УЗ.

Там зазначили, що вночі від 4 на 5 лютого росіяни били залізниці на Сумщині — постраждала чергова, яка прямувала на роботу.

Нагадаємо, від 28 січня 2026 року Укрзалізниця тимчасово обмежила низку сполучень у прифронтових та прикордонних регіонах. Рух поїздів на деяких ділянках залізниці, зокрема на Харківщині, проводять з урахуванням безпекової ситуації.

На 4 лютого УЗ рекомендує пасажирам скористатися автобусним об’їздом ділянки Лозова — Барвінкове — Краматорськ. Для них вже організували так звану “стиковку”.

Інші два регіони, де запровадили обмеження, — це Запоріжжя та Сумщина.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на потяг у Барвінківській громаді Харківщини 27 січня зазнали поранень поліцейський та поліцейська з Донецької області. Через удар по потягу загинули шестеро людей.