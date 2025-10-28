Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (праворуч) та його нідерландський колега Девід ван Віл (ліворуч) під час зустрічі в Києві, 28 жовтня 2025 року. Фото: Х / David van Weel

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл під час візиту до Києва оголосив про виділення 25 мільйонів євро на підтримку енергетики України.

Про це він написав у соцмережі Х.

Девід ван Віл наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує українські енергетичні об’єкти, й тому Нідерланди збільшать свій внесок у підтримку української енергетики.

“Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро на обладнання, термінові ремонти та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів у скрутному становищі”, — написав міністр.

Він також підкреслив, що підтримка України та тиск на Росію мають “життєво важливе значення” й оголосив, що Нідерланди прийматимуть початкові етапи створення Спеціального трибуналу з питань російської агресії.

“Ми повинні забезпечити, щоб російські воєнні злочини не залишилися безкарними”, — написав Девід ван Віл.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що опалювальний сезон в Україні офіційно розпочався із 28 жовтня.

Декількома днями раніше Кабмін ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для “стабільного” проходження опалювального сезону 2025-2026 року.