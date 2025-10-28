Підтримати
Нідерланди виділяють 25 млн євро на підтримку енергетики України (деталі)

Богдан Комаровський
Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл під час візиту до Києва оголосив про виділення 25 мільйонів євро на підтримку енергетики України.

Про це він написав у соцмережі Х.

Девід ван Віл наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує українські енергетичні об’єкти, й тому Нідерланди збільшать свій внесок у підтримку української енергетики.

“Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро на обладнання, термінові ремонти та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів у скрутному становищі”, — написав міністр.

Він також підкреслив, що підтримка України та тиск на Росію мають “життєво важливе значення” й оголосив, що Нідерланди прийматимуть початкові етапи створення Спеціального трибуналу з питань російської агресії.

“Ми повинні забезпечити, щоб російські воєнні злочини не залишилися безкарними”, — написав Девід ван Віл.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що опалювальний сезон в Україні офіційно розпочався із 28 жовтня.

Декількома днями раніше Кабмін ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для “стабільного” проходження опалювального сезону 2025-2026 року.

