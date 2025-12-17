Норвегія профінансує новий пакет американської зброї для України на 3,2 мільярда крон: що у ньому

Озброєння. Ілюстративне фото: "Главком"

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна профінансує новий пакет американської зброї для України. На ці потреби вони виділяють 3,2 мільярда норвезьких крон.

Про це пише норвезький мовник NRK.

За його словами, на ці потреби Норвегія виділяє 3,2 мільярда норвезьких крон. Пакет міститиме озброєння та боєприпаси для винищувачів F-16, а також ракети для систем протиповітряної оборони.

“Ми закупимо частину цього обладнання у Сполучених Штатів у рамках встановленої схеми підтримки України”, — сказав Стьоре.

Він наголосив, що для України настав “переломний момент”.

“Тягар на країну величезний — у військовому, економічному та політичному плані. Україна насправді перебуває у триступеневій кризі: криза безпеки, внутрішньополітична криза та економічна криза”, — прем’єр-міністр Норвегії.

Нагадаємо, Росія готова до укладання “мирної угоди”, однак поступок щодо захоплених територій не буде. Кремля наполягає на контроль над “п’ятьма регіонами”, зокрема, Донецькою областю.

Тим часом представники США у телефонній розмові з журналістами Reuters та Sky News запевняють, що під час перемовин вдалось дійти згоди щодо 90% питань між Україною та Росією. Один із посадовців зазначив, що невирішеним залишається територіальне питання, але “вони мають кілька різних рішень для подолання розбіжностей, які пропонують”.