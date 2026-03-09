Зниклі безвісти військовослужбовці. Фото: Getty Images

Перша за рік весняна онлайн-зустріч для родин полонених та зниклих за особливих обставин з Донецької та Луганської областей пройде у найближчий четвер, 12 березня, о 12:00. Гості матимуть можливість обговорити захист своїх прав із представниками державного сектору.

Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти та полонених Артур Добросердов.

На заході буде присутній представник уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у Донецькій області Костянтин Черніков. Також зустріч відвідають представники інших державних органів і установ.

Основною метою зустрічі є обговорення актуальних проблемних питань, що стосуються прав та законних інтересів родин українських оборонців та цивільних громадян.

За інформацією стосовно участі, а також іншими поясненнями, громадян закликають звернутися до Костянтина Чернікова за телефоном:

+38 (097) 25-03-791.

Що відомо про зростання кількості зниклих безвісти в Україні

Станом на 3 лютого 2025 року статус зниклих безвісти за особливих обставин мали 62 948 громадян, повідомляв уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

На 2 травня 2025-го кількість досягла понад 70 тисяч людей. У грудні в МВС повідомили, що зниклими вже були 80 тис. людей.

Станом на 23 лютого 2026 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, вже були понад 90 тисяч громадян України. Йдеться як про військових, так і цивільних, зокрема дітей. За рік цифра зросла майже на третину.

Нагадаємо, в Україні запустили новий онлайн-розділ на порталі “Єдине вікно для громадян”, де можна впізнати зниклого безвісти за татуюванням. Там публікуватимуть ескізи неідентифікованих тіл, які повернули в межах репатріаційних та евакуаційних заходів. Журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі пояснили, як це працює.