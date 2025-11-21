Ілюстративне фото: alfateks

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Комунальне підприємство “Словміськводоканал” планує придбати сучасну аварійну майстерню на базі вантажного авто. Техніку мають поставити до 20 грудня цього року.

Журналісти Вільного Радіо знайшли цей тендер на сайті публічних закупівель Prozorro.

Комунальники шукають постачальника нової аварійної майстерні, яка допомагатиме в ремонті та обслуговуванні мереж водопостачання та водовідведення у Слов’янську. На це виділили 4,55 млн гривень.

За документами, машина має бути новою, не старішою за 2025 рік, з двома осями та шістьма колесами. Двигун — дизельний, економний і екологічний, кабіна розрахована на кількох людей і оснащена зручностями для роботи комунальників. В автівці також має бути обігрівач, освітлення, аптечка, вогнегасник та додаткові полиці для інструментів.

Перед поставкою підрядник має навчити персонал користуватися машиною та забезпечити гарантійне обслуговування щонайменше на один рік.

Тендерні пропозиції приймають до 3 грудня 2025 року, а доставити аварійну майстерню у Слов’янськ мають до 20 грудня.

Нагадаємо, Словміськводоканал також шукає підрядника, який підготує проєктно-кошторисну документацію з реконструкції насосної станції “Маяки”. Нині щонайменше машинний зал станції затоплений, а частина обладнання непридатна до використання.