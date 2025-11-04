Насосна станція. Ілюстративне фото: КП "Вода Донбасу"

Комунальне підприємство “Словміськводоканал” шукає підрядника, який підготує проєктно-кошторисну документацію з реконструкції насосної станції “Маяки”. Нині щонайменше машинний зал станції затоплений, а частина обладнання непридатна до використання.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера, розміщеного на платформі електронних закупівель Prozorro.

Насосна станція “Маяки” забезпечувала забір води із Сіверського Дінця, яку подавали у водогін і на фільтрувальну станцію. Її використовували як резервну, але через тривалу експлуатацію (“Маяки” побудували ще в 1939 році) й російські обстріли нині вона перебуває в неробочому стані.

У тендерній документації зазначається, що станція розташована в селі Сидорове Краматорського району. Згідно з мапою аналітичного порталу DeepState, нині від лінії фронту населений пункт відділяють приблизно 14 кілометрів.

Словміськводоканал очікує, що підрядник проведе технічне обстеження трьох будівель станції й передбачить реконструкцію і встановлення необхідного обладнання, зокрема рибозахисного пристрою, який не дасть рибі потрапити у водозабір. Також він має визначити, як забезпечити водою електролізну установку, яка знезаражує воду, і врахувати влаштування перемички від насосної станції до водоводу Маяки — Слов’янськ.

Проєкт реконструкції має враховувати коротко- й довгострокові потреби громади. Так, після відновлення станції спершу її потужність має сягати 12 тисяч кубічних метрів на добу, що перекриє поточні потреби. Потім же потужність мають збільшити вдвічі — до 24 тисяч кубічних метрів на добу.

Розробити проєктно-кошторисну документацію підрядник має до 15 лютого 2026 року включно. За це йому можуть заплатити понад 3,8 мільйона гривень коштом Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Подавати пропозиції учасники тендера можуть до 15 листопада 2025 року.

