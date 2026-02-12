Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Під час воєнного стану в Україні запровадили нові правила користування супутниковою системою Starlink. Тепер усі термінали потрібно задекларувати. Розповідаємо, що саме змінилося, кого це стосується та як жителям Донеччини не втратити супутниковий інтернет.

Кабінет Міністрів України 1 лютого 2026 року ухвалив постанову №115, якою запровадив так званий “білий список” Starlink. Тепер користувачі супутникового інтернету під час воєнного стану мають повідомляти державі про свої термінали. Нові правила діють по всій Україні і стосуються всіх — незалежно від того, де ви живете чи зареєстровані.

За словами уряду, головна мета цього рішення — захист національної безпеки та оборони.

Чому держава запровадила “білий список” Starlink

Нові правила запровадили через те, що російські військові незаконно використовують супутникову мережу. Щоб цього уникнути, держава створює перелік терміналів, які перевірили і дозволили використовувати легально.

У Міністерстві оборони також наголошують: нові правила не означають заборону або відключення супутникового інтернету для цивільних. Звичайні користувачі можуть і надалі користуватися Starlink, якщо подадуть повідомлення про свій термінал і внесуть його до “білого списку”.

Кого стосуються нові правила

Постанова поширюється на всіх, хто користується Starlink в Україні, незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Подати повідомлення можуть:

фізичні особи віком від 18 років — особисто;

керівники або уповноважені представники юридичних осіб;

бізнес, держустанови, ФОПи.

Подати повідомлення людина може лише особисто — через представника така дія не дозволяється.

Які дані потрібно підготувати заздалегідь

Перед подачею повідомлення потрібно зібрати базову інформацію про термінал Starlink. Саме ці дані держава використовує для перевірки та внесення до “білого списку”.

Для всіх користувачів обовʼязковими є:

UTID та/або Dish ID — унікальний ідентифікатор термінала;

KIT-номер (серійний номер комплекту), якщо він зберігся;

номер облікового запису Starlink, якщо він у вас є.

Фізичним особам також потрібно мати паспорт і РНОКПП.

Як подати повідомлення цивільним і підприємцям

Цивільним користувачами та ФОПам необхідно подати повідомлення особисто через будь-який ЦНАП, незалежно від місця реєстрації. Якщо у вас кілька терміналів, їх потрібно принести для перевірки.

Фізична перевірка дозволяє зареєструвати до трьох терміналів, а без неї — лише один. Процедура безкоштовна: дані вносять через “Дію” і передають до Міністерства цифрової трансформації.

Як подають повідомлення бізнес і державні установи

Юридичні особи подають повідомлення в електронній формі через портал “Дія”. Це робить керівник або уповноважений представник із підтвердженими повноваженнями.

Для звичайного бізнесу діє обмеження — до 10 терміналів Starlink. Для критично важливих підприємств, оборонної сфери, авіації та космічної галузі обмежень немає.

Як перевіряють дані і на що варто звернути увагу

Після подання повідомлення всі дані перевіряються автоматично через державні реєстри. Якщо інформація неповна або є помилки, система може не прийняти заяву. Відповідальність за правильність і повноту даних несе людина або організація, яка подає повідомлення.

Нагадаємо, раніше журналісти Вільного Радіо детально аналізували, як відключення російських станцій Starlink вплинуло на війну в Україні.