Новорічна ялинка в окупованому Маріуполі стоятиме біля “відновленого” драмтеатру — там був надпис "ДЕТИ" у 2022 році

Каркас "головної" новорічної ялинки в окупованому Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада

Окупаційна влада Маріуполя монтує “головну” новорічну ялинку біля “відновленого” драмтеатру. Під час російських авіаударів по місту — у березні 2022 року — там був надпис “ДІТИ”.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

За їхніми даними, цьогоріч “головна” новорічна ялинка в окупованому місті стоятиме біля “відновленого” Маріупольського драмтеатру. Окупанти вже почали її монтувати — поки там стоїть лише частина каркаса.

Під час російських авіаударів — 16 березня 2022 року — на площі поблизу будівлі місцеві виклали надпис “ДІТИ”. У драмтеатрі ховалися від обстрілів маріупольські родини з дітьми.

Читати також: “Сподівалися, що написи “ДІТИ” зупинять росіян. Але туди вони і влучили”: спогади маріупольця про трагедію у драмтеатрі

“Сьогодні окупанти, намагаючись стерти сліди своїх воєнних злочинів, встановлюють біля театру головну (криваву) ялинку. Аби біля неї діти не вшановували пам’ять загиблих ровесників, а водили хороводи та танцювали поруч з місцем масової загибелі людей”, — пишуть у міськраді.

Зазначимо, що торік “головна” ялинка окупованого Маріуполя стояла на площі Свободи.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Маріуполя анонсує прем’єру двох вистав у “відновленому” Маріупольському драмтеатрі. Наприкінці грудня там планують показати спектаклі “Червоненька квіточка” і “Любимчик імператриці”.