Першу квітневу зустріч для родин полонених та зниклих за особливих обставин з Донецької та Луганської областей проведуть в онлайн-форматі у четвер, 9 квітня, о 12:00. Представники державного сектору під час заходу обіцяють розповісти гостям про можливості захисту їхніх прав.

Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти та полонених Артур Добросердов.

Серед учасників зустрічі — Костянтин Черніков, який є представником уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у Донецькій області. Також до заходу доєднаються представники інших державних органів і установ.

Як зазначає уповноважений Артур Добросердов, зустріч буде присвячена розгляду нагальних питань щодо прав та законних інтересів родин українських оборонців і цивільних.

Охочих взяти участь або отримати додаткові роз’яснення просять звертатися до Костянтина Чернікова за телефоном:

+38 (097) 25-03-791.

Що відомо про зростання кількості зниклих безвісти в Україні

Станом на 3 лютого 2025 року статус зниклих безвісти за особливих обставин мали 62 948 громадян, повідомляв уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

На 2 травня 2025-го кількість досягла понад 70 тисяч людей. У грудні в МВС повідомили, що зниклими вже були 80 тис. людей.

Станом на 23 лютого 2026 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, вже були понад 90 тисяч громадян України. Йдеться як про військових, так і цивільних, зокрема дітей. За рік цифра зросла майже на третину.

Нагадаємо, за березень 2026 року з Дружківської громади евакуювали понад 4 тисячі місцевих. Серед них — 25 дітей. Станом на початок квітня у громаді ще проживають понад 7,5 тисяч людей. Усіх закликають виїжджати з прифронтової громади.