Одна людина дістала поранень через російську атаку на Костянтинівку

Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

25 листопада війська країни-агресорки атакували прифронтову Костянтинівку. Внаслідок удару дістав поранень цивільний. Обійшлося без руйнувань інфраструктури.

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, війська країни-агресорки атакували місто ударним FPV-дроном. Він поцілив у цивільного, який рухався одним із мікрорайонів.

Попередньо, чоловік дістав тяжких травм, його госпіталізували до лікарні у Дніпрі. Пораненому надають медичну допомогу.

“Пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано. Правоохоронні органи документують черговий військовий злочин російської армії проти мирного населення”, — написав голова ВА Горбунов.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, у фронтову Костянтинівку продовжують заїжджати евакуаційні екіпажі “Білого Янгола”. Нещодавно їм вдалося вивезти 92-річну жінку з онуком, подружжя та літню жительку, яка забрала з собою 16-річного кота Василя.

Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.