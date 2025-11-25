Одна людина дістала поранень через російську атаку на Костянтинівку

Підтримайте Вільне Радіо
25 листопада війська країни-агресорки атакували прифронтову Костянтинівку. Внаслідок удару дістав поранень цивільний. Обійшлося без руйнувань інфраструктури.
Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, війська країни-агресорки атакували місто ударним FPV-дроном. Він поцілив у цивільного, який рухався одним із мікрорайонів.
Попередньо, чоловік дістав тяжких травм, його госпіталізували до лікарні у Дніпрі. Пораненому надають медичну допомогу.
“Пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано. Правоохоронні органи документують черговий військовий злочин російської армії проти мирного населення”, — написав голова ВА Горбунов.
Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:
Нагадаємо, у фронтову Костянтинівку продовжують заїжджати евакуаційні екіпажі “Білого Янгола”. Нещодавно їм вдалося вивезти 92-річну жінку з онуком, подружжя та літню жительку, яка забрала з собою 16-річного кота Василя.
Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.