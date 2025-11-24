Евакуйовані з Костянтинівки цивільні. Фото: з відео ГУНП Донеччини

У фронтову Костянтинівку продовжують заїжджати евакуаційні екіпажі “Білого Янгола”. Цього разу їм вдалося вивезти 92-річну жінку з онуком, подружжя та літню жительку, яка забрала з собою 16-річного кота Василя.

Про це розповіли у поліції Донецької області.

Там кажуть, що з небезпечних районів регіону триває евакуація — екіпажі продовжують вивозити цивільних, зокрема, з Костянтинівки. За даними мапи DeepState, місто знаходиться за близько 5 кілометрів від лінії фронту, ще ближче — “сіра зона” на околицях. Населений пункт зазнає щоденних атак російських військ.

“Місто постійно під ворожими обстрілами. Авіація, артилерія, БпЛА — все летить на мирні квартали. Дуже багато зруйнованих будинків. Майже кожного дня є постраждалі та загиблі”, — кажуть правоохоронці.

Більшість з тих, кого вивозять правоохоронці — літні жителі. Зі слів поліціянтів, люди чекають на екіпажі із мінімумом зібраних заздалегідь речей.

“Місто цілодобово під обстрілом. Немає світла, води, газу, зв’язку. Будинки зруйновані. Міста вже майже немає”, — каже один з евакуйованих.

Цього разу з Костянтинівки “Білі Янголи” вивезли п’ятьох людей — 92-річну жінку та її онука, подружжя з песиком та літню містянку. Вона, зі слів правоохоронців, з собою забрала найцінніше — 16-річного кота Василя.

“Частина людей до останнього відмовлялася покидати місто, однак постійні ворожі атаки, руйнування й відсутність будь-яких комунікацій змушують їх змінювати рішення”, — уточнили у поліції.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року в Костянтинівці залишались близько 5200 людей. Ще 74 мешканці проживали у селах прифронтової громади.

Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.