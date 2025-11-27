Одна людина дістала поранень через російську атаку на Костянтинівку

Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

27 листопада російські війська вчергове атакували Костянтинівку з безпілотника. Поранень дістала людина. Попередньо, без руйнувань інфраструктури.

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, зранку 27 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували прифронтове місто ударним FPV-дроном. Вони поцілили в одному з житлових районів міста — поранили цивільного біля домівки.

Попередньо, інфраструктура не постраждала.

“Правоохоронні органи документують черговий військовий злочин російської армії проти мирного населення”, — сказав Горбунов.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, у фронтову Костянтинівку продовжують заїжджати евакуаційні екіпажі “Білого Янгола”. Нещодавно їм вдалося вивезти 92-річну жінку з онуком, подружжя та літню жительку, яка забрала з собою 16-річного кота Василя.

Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.