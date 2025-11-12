Костянтинівка на мапі DeepState

12 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували прифронтову Костянтинівку. Внаслідок одного з обстрілів дістав поранень цивільний житель. Ще одного травмованого містянина знайшли за тією з адресою та також евакуювали до лікарні.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, російські війська вчергове атакували місто з артилерії. Поранень дістав цивільний.

“Співробітники поліції оперативно доставили постраждалого до лікарні міста Дружківки, де йому надали необхідну медичну допомогу”, — каже Горбунов.

Він уточнив, що за тією ж адресою евакуювали ще одного містянина. Він дістав поранень кількома днями раніше — внаслідок авіаудару Росії.

Цього ж дня окупанти скинули на Костянтинівку керовану авіабомбу — цілили по житловому сектору. Руйнувань зазнала багатоповерхівки, обійшлося без жертв.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року в Костянтинівці залишилось близько 5200 людей. Ще 74 мешканці проживають у селах прифронтової громади. Поранені їдуть по допомогу до сусідніх міст, а опалювальний сезон тут досі не розпочався.