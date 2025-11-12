Підтримайте Вільне Радіо
12 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували прифронтову Костянтинівку. Внаслідок одного з обстрілів дістав поранень цивільний житель. Ще одного травмованого містянина знайшли за тією з адресою та також евакуювали до лікарні.
Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, російські війська вчергове атакували місто з артилерії. Поранень дістав цивільний.
“Співробітники поліції оперативно доставили постраждалого до лікарні міста Дружківки, де йому надали необхідну медичну допомогу”, — каже Горбунов.
Він уточнив, що за тією ж адресою евакуювали ще одного містянина. Він дістав поранень кількома днями раніше — внаслідок авіаудару Росії.
Цього ж дня окупанти скинули на Костянтинівку керовану авіабомбу — цілили по житловому сектору. Руйнувань зазнала багатоповерхівки, обійшлося без жертв.
Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:
Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року в Костянтинівці залишилось близько 5200 людей. Ще 74 мешканці проживають у селах прифронтової громади. Поранені їдуть по допомогу до сусідніх міст, а опалювальний сезон тут досі не розпочався.
Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.