Наслідки атак по Донецькій області за 16 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Російські війська 16 листопада продовжували атакувати підконтрольну Донецької області: поліція за добу зафіксувала 1 831 удар по лінії фронту та житловому сектору регіону. Внаслідок атак вкотре не обійшлося без загибелі та поранень цивільних мешканців: зокрема у Краматорську обірвалося одне життя.

Щонайменше 10 населених пунктів регіону були під вогнем

За даними поліції Донеччини, влучання за добу відбулися по містах Краматорськ та Слов’янськ, селищах Новодонецьке та Шабельківка, селах Високопілля, Карпівка, Михайлівка, Новоселівка, Степанівка та Шаврове.

У Краматорську фіксували 11 влучань: двома 250-кілограмовими авіабомбами та дронами. Загинула одна людина, шестеро зазнали поранень. Постраждали вісім багатоквартирних будинків, адмінбудівля й автомобіль ДСНС, гараж, цивільне авто, автомобілі медзакладу та газової служби.

Слов’янськ росіяни атакували двома 250-кілограмовими авіабомбами й дроном — поранені двоє мешканців, пошкоджені чотири багатоквартирні й вісім приватних будинків.

У Карпівці після влучання дрона “Ланцет” у вантажівку поранена одна людина.

У Новодонецькому пошкоджені два приватні будинки, магазин і котельня, у Високопіллі — 11 приватних будинків, у Михайлівці — дев’ять будинків, у Степанівці — одна оселя. На Новоселівку росіяни скинули 250-кілограмову авіабомбу — зазнало руйнувань агропідприємство.

Як стверджують у поліції, за добу на Донеччині зазнали руйнувань 59 цивільних об’єктів, з них 43 — житлові будинки.

Додатково у гуманітарній місії “Проліска” повідомили про удар росіян по евакуаційному броньовику, коли той рухався Ясногіркою на північ від Краматорська. Внаслідок атаки водій місії зазнав важкого поранення, також постраждав один із пасажирів.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання були також по Черкаському та Дружківці.

Росіяни провели 13 штурмів на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели чотири атаки поблизу Зарічного та в бік Лимана, їх вдалося відбити;

на Слов’янському напрямку загарбники чотири рази атакували в бік Озерного та Миколаївки;

у бік Попасного російські військові провели один штурм на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку фіксували чотири атаки. Окупанти атакували в районі Костянтинівки;

ще 13 атак російські сили провели на Покровському напрямку . Загарбники намагалися просунутися поблизу Торецького, Вільного, Добропілля, Світлого, Молодецького, а також у бік Кучерового Яру, Грузького, Мирного та Сергіївки.

Нагадаємо, на середину листопада у 56-й бригаді ЗСУ фіксують посилення штурмів малими групами на Краматорському напрямку фронту: російські командири посилають підрозділи чисельність 1-3 піхотинці просочуватися між українськими позиціями й чекати подальшого підкріплення. Водночас загарбники зберігають вогневий контроль над ключовими автошляхами на напрямку, аби зривати українську логістику.