Де лінія фронту у Донецькій області на 2 березня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 1 березня 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У перший день весни російські війська понад 1,5 тисячі разів атакували підконтрольну частину Донецької області. Під ударами були як житлові квартали, так і лінія фронту регіону. Внаслідок бомбардувань загинула одна людина – в Олексієво-Дружківці.

Які міста та села обстріляли росіяни у Донецькій області 1 березня

Минулої доби під вогнем окупантів були пʼять населених пунктів регіону, пишуть у поліції. Так, загарбники били по Дружківці, Краматорську, Миколаївці, Слов’янську та Олексієво-Дружківці.

Загалом війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту Донецької області 1 534 рази. Через ці удари зазнали руйнувань 13 цивільних обʼєяктів, з яких 9 – домівки.

Зокрема, в Олексієво-Дружківці росіяни пошкодили дві оселі. Також через їхню атаку на селище загинула людина.

Краматорськ окупанти обстріляли п’ятьма дронами різного типу – руйнувань зазнали багатоповерхівка, чотири приватні домівки та дві автозаправні станції.

На Дружківку загарбники скинули шість бомб “КАБ-250” – попередньо відомо про пошкодження двох домівок, остаточні наслідки встановлюють. По Слов’янську російські війська вдарили БпЛА “Італмас” та понівечили три багатоповерхівки, комунальне підприємств, а ще котельню.

Крім того, правоохоронці ідентифіккували ще одну загиблу людину в Олексієво-Дружківці та поранену – в Дружківці. Вони стали жертвами російських атак 28 лютого.

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу 1 березня з лінії фронту вдалося евакуювати ще 144 людей, серед них є 86 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська атакували сім разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону в бік Дробишевого, Діброви, Лимана та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби Сили оборони зупинили 20 спроб окупантів просунутися вперед в районах Ямполя, Дронівки, Платонівки, Закітного, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку загарбники не наступали. Однак на Костянтинівському напрямку фіксували 14 атак в районах Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та в бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах Шахового, Червоного Лимана, Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та в бік Білицького.

На Олександрівському напрямку росіяни атакували сім разів в районах Вороного, Тернового, Злагоди та Степового.

Нагадаємо, за останній місяць із Дружківської громади до більш безпечних регіонів евакуювали майже 300 мешканців. Серед них — близько 60 маломобільних людей, а також жителі населених пунктів, які перебувають під постійною загрозою обстрілів.