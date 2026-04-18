Наслідки обстрілів у Донецькій області за 17 квітня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

17 квітня 2026 року на Донеччині загинула одна людина в Миколаївці. Ще четверо дістали поранень: двоє у Краматорську та по одному у Миколаївці та Дружківці. Удари росіян за добу зруйнували 7 цивільний об’єкт та ще 12 — у ніч на 18 квітня. Серед них — житлові багатоповерхівки, приватні будинки та цивільні автомобілі. Військові на Донеччині за добу відбили 70 російські атаки. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

17 квітня 2026 року від російських ударів загинув один та дістали поранення четверо жителів Донеччини

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 17 квітня внаслідок ударів російських військових на Донеччині загинула одна людина в Миколаївці.

Водночас ще четверо дістали поранень: двоє у Краматорську та по одному у Миколаївці та Дружківці.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 17 квітня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 030 жителів Донеччини, ще 9 325 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 17 квітня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

17 квітня 2026-го від російських ударів постраждали 7 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 355 разів. Під вогнем були 7 населених пунктів: міста Дружківка, Миколаївка, Краматорськ, селища Малотаранівка, Олексієво-Дружківка, села Куроїдівка та Маяки.

Протягом доби під обстріли потрапив 7 цивільний об’єкт, з них 2 — житлові будинки. Зокрема:

один приватний будинок пошкодили у Миколаївці ;

FPV-дрон окупантів атакував цивільний автомобіль у Дружківці ;

ще один приватний будинок пошкодили у Маяках Краматорського району.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 17 квітня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 18 квітня росіяни пошкодили щонайменше 12 цивільних об’єктів

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

6 осель зруйнували у Райгородку Краматорського району;

у Миколаївці пошкодили дві житлові багатоповерхівки та одну приватну оселю;

сільгосптехніку пошкодили у Куроїдівці Новодонецької громади;

один приватний будинок зруйнували у Різниківці Сіверської громади;

господарчу споруду пошкодили у Краматорську .

Крім, цього російська армія вдарила по житлових будинках у Краматорську. Внаслідок вибухів двоє місцевих дістали поранення. Ще трьох людей заблокувало у квартирі, і рятувальники їх звільнили.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 17 квітня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

70 разів за 17 квітня 2026 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 17 квітня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 70 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Покровському напрямку , де росіяни 33 рази йшли на штурм позицій ЗСУ в районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Котлине, Мирноград, Молодецьке, Шевченко, Муравка, Удачне та Новопавлівка;

другим на кількістю атак став Костянтинівський напрямок , де окупанти 22 рази атакували в бік населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка, Софіївка та Новопавлівка;

на Олександрівському напрямку росіяни 10 разів йшли у наступ у бік Калинівського, Вербового, Злагоди, Вороного та Олександрограда;

на Слов’янському напрямку протягом доби окупанти три рази намагалися штурмувати позиції бійців ЗСУ у районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки;

ще дві атаки нарахували на Лиманському напрямку , де загарбники йшли у наступ в районі Греківки та у бік Лиману.

Єдиним напрямком Донецької області, де протягом 17 квітня 2026 року не фіксували спроб росіян атакувати українських захисників є Краматорський.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 17 квітня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Нагадаємо, 16 квітня 2026 року поліція зафіксувала 1400 російських атак по підконтрольній частині Донеччини, удари були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону. У фронтовому Добропіллі через влучання дрона поранень зазнала цивільна людина.