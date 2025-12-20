Наслідки обстрілів у Донецькій області за 19 грудня 2025 року. Фото: Вадим Філашкін

19 грудня 2025 року внаслідок російських обстрілів у селі Маньки поблизу Слов’янська загинув 66-річний чоловік. У момент удару FPV-дрона він перебував в автомобілі. Також поранень зазнали двоє жителів Лимана. Російські обстріли пошкодили 20 цивільних об’єктів, серед яких — заклади освіти, адміністративні будівлі та житлові будинки. Військові, які служать на Донеччині, за добу відбили 93 російські атаки. Детальніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

19 грудня 2025 року від російських ударів загинув 66-річний житель Донеччини та ще двоє дістали поранення

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 19 грудня внаслідок ударів російських окупантів на Донеччин загинув один житель села Маньки, що поряд зі Слов’янськом.

За уточненням начальника міської військової адміністрації Слов’янська Вадима Ляха — загиблим був 66-річний чоловік, який їхав у машині й по ньому вдарили FPV-дроном.

Крім цього, дістали поранення двоє жителів Лимана.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 19 грудня 2025 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 3 773 житель Донеччини, ще 8 612 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 5 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

19 грудня 2025-го від російських ударів постраждали 20 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 982 рази. Під вогнем були 13 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Лиман, села Брусівка, Вірівка, Завидо-Кудашеве, Маньки, Мирове, Новотроїцьке, Селезнівка, Сергіївка та Софіївка.

Протягом доби під обстріли потрапили 20 цивільних об’єктів, з них 9 — житлові будинки. Зокрема:

найбільшу кількість будинків зруйнували у Селезнівці Миколаївської громади. Тут окупанти вдарили трьома БПЛА “Герань-2” (відомим як “Шахед”) та пошкодили п’ять приватних будинків;

у Лимані зруйнували заклад освіти та нежитлове приміщення;

заклад освіти пошкодили у селі Завидо-Кудашеве Криворізької громади;

у Софіївці Дружківської громади БПЛА “Герань-2” пошкодив два житлових будинки;

один приватний будинок зруйнували у Дружківці ;

у Мировому та Вірівці Добропільської громади зруйнували нежитлов примііщення;

два цивільних автомобілі пошкодили у Краматорську внаслідок ударів трьох КАБів;

внаслідок удару FPV-дрона в селі Маньки , що поряд зі Слов’янськом, пошкодили авто;

ще одне авто пошкодили ударом БПЛА “Ланцет” у Сергіївці Андріївської громади.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 5 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 20 грудня пошкодили 5 споруд в Олександрівці

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

4 приватні будинки та адмінбудівлю зруйнували в Олександрівці ;

у Завидо-Кудашевому Криворізької громади пошкодили адміністративну будівлю;

один житловий будинок пошкодили у Різниківці Сіверської громади;

та ще одну оселю зруйнували у Свято-Покровському Сіверської громади;

одну адміністративну будівлю пошкодили у Лимані ;

одне авто пошкодили у Рай-Олександрівці Миколаївської громади.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 5 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

93 рази за 19 грудня 2025 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 19 грудня 2025 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 93 рази штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 45 разів йшли на штурм в районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Нового Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки;

другим, за кількістю атак, став Костянтинівський напрямок , де росіяни 20 разів йшли в атаку у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля, Софіївки;

на Лиманському напрямку російська армія 11 разів йшла в атаку, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Шандриголове та у бік Дробишевого, Ставків, Нового Миру, Дружелюбівки і Лиману;

10 разів загарбники штурмували позиції ЗСУ на Олександрівському напрямку у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік Рибного, Олександрограда, Нового Запоріжжя;

на Слов’янському напрямку окупаційні війська 7 разів йшли на штурм позицій ЗСУ у районах Серебрянки, Дронівки та у бік Платонівки.

Єдиним напрямком Донеччини, на якому 19 грудня 2025 року не фіксували російських атак, став Краматорський.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 5 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Нагадаємо, 18 грудня окупанти 1950 разів били по підконтрольній частині Донецької області. Росіяни атакували лінію фронту та житлові квартали регіону, через що зазнала поранень одна цивільна людина.