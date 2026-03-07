Наслідки ударів по Донеччині 6 березня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Минулої доби внаслідок російських ударів по Донеччині постраждали дев’ятеро мирних жителів, один із них загинув. Війська країни-агресорки понад 1,5 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту в регіоні. Від вогню потерпали Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію розповідаємо далі.

Під обстріли окупантів потрапили 9 населених пунктів Донеччини

6 березня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Донецьке, Олександрівка, Олексієво-Дружківка та села Молочарка й Привілля.

У Краматорську внаслідок обстрілів загинула одна людина , ще шестеро мешканців дістали поранень. Російські обстріли пошкодили 12 багатоповерхівок, п’ять адміністративних будівель і 22 автомобілі.

На Дружківку російські сили скинули чотири бомби “КАБ-250”. Внаслідок ударів один місцевий житель зазнав поранення, також пошкоджені котельня, нежитлове приміщення та кілька автомобілів.

Артилерійські обстріли та удар FPV-дрона в Олексієво-Дружківці призвели до поранення людини та руйнування приватного будинку.

У Миколаївці Краматорського району за різними даними зазнали пошкоджень до шести багатоповерхівок, освітній заклад, приватний будинок, адміністративні будівлі та автомобіль “ Червоного Хреста ” через удари дронів та артилерії (РСЗВ).

У Донецькому від влучань постраждали сім приватних будинків.

У селах Грузьке та Веселе Шахівської громади пошкоджені по два будинки.

В Олександрівці постраждали 13 приватних будинків, багатоповерхівка, адміністративна будівля, три гаражі, сім транспортних засобів і лінія електропередач.

У Різниківці Сіверської громади пошкоджений один будинок.

З прифронтових громад за добу евакуювали 536 людей, серед них — 28 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 148 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку російські війська атакували вісім разів, намагаючись просунутися в районі населених пунктів Твердохлібове, Дерилове, Колодязі, Степове, Ставки, Дробишеве та Лиман.

на Словʼянському напрямку оборонці відбили 9 спроб окупантів просунутися в районах Рай-Олександрівки, Різниківки й Закітного;

на Краматорському напрямку загарбники двічі атакували в районах Оріхово-Василівки й Предтечиного.

на Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 23 атаки у районах Плещіївки, Яблунівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та у бік Новопавлівки;

на Покровському напрямку захисники зупинили 24 штурмові та наступальні дії окупантів у районах Шахового, Затишку, Червоного Лиману, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного, Муравки, Молодецького, Новопідгородного та у бік населених пунктів Новоолександрівка й Білицьке;

на Олександрівському напрямку армія РФ двічі атакувала українські позиції в районі Вербового та Тернового.

Раніше ми розповідали, що, за словами президента Володимира Зеленського, росіяни не відмовляються від війни на Донеччині й готують навесні новий наступ.