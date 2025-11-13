Евакуація. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

Кількість охочих виїхати з прифронтових районів Донецької області близько на 10%. Евакуацію продовжують займатися як екіпажі “Білого Янгола”, так і волонтери. Врятованих везуть до Краматорська, а звідти, у більш комфортних умовах, вони їдуть на транзитні шелтери у Лозовій чи Павлограді.

Про це розповів керівник Гуманітарної місії “Проліска” в Донецькій області Євген Ткачов в етері “Суспільне. Студія”.

“Люди, на жаль, не розуміють, куди вони їдуть і в яких умовах. Іноді оператори цих “гарячих ліній” налаштовують людей, ну, як на подорож, пробачте, в п’ятизірковий готель. Тобто, вони не наголошують, що ми просто для початку рятуємо людині життя і здоров’я.

Їм пообіцяли, що їх адресно вивезуть в якесь містечко України чи в якесь село України. А потім виявляється, декілька пересадок потрібно робити, то людям це морально дуже складно зрозуміти. І вони проходять ці декілька кіл гуманітарної допомоги”, — розповів Ткачов.

Він уточнив, що екіпажі “Білого Янголу”, волонтери та гуманітарні місії продовжують забирати людей безпосередньо з лінії фронту. Звідти їх везуть до шелтеру в Краматорську, де пересаджують у більш комфортний транспорт.

З Краматорська евакуйовані їдуть до центрів у Лозовій або Павлограді. Там є місця для ночівлі, харчування, можливість помитися та зігрітися. Проблеми з опаленням вирішують додатковими обігрівачами та ковдрами.

Зі слів Євгена Ткачова, вивезені до шелтера у Лозовій на Харківщині можуть залишатися там до місяця. Їх забезпечують їжею та базовими умовами проживання. За цей же час їм пропонують варіанти подальшого розселення.

“Маломобільних та немобільних людей перевозять спеціальним медичним транспортом під наглядом лікарів. Принцип залишається той самий, але відсотків на 10 збільшилась кількість охочих евакуюватись”, — сказав керівник Гуманітарної місії “Проліска” в Донецькій області.

Нагадаємо, Офіс омбудсмана України перевірив 20 транзитних центрів для евакуйованих та виявив низку порушень, зокрема відсутність опалення, хаос у координації та нестачу персоналу. Відомство пропонує запровадити системний підхід до евакуації цивільних та подало до уряду конкретні пропозиції.

Тим часом для жителів Донецької області, яких можуть евакуювати у разі загрози бойових дій, підготували понад 10,5 тисячі місць для розселення у 15 областях України. Водночас Координаційний штаб доручив обласним адміністраціям розгорнути умови для прийому не менше 70 тисяч людей у кожній з цих областей, зокрема — місця для маломобільних груп населення.