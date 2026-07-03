Поранений цивільний у Горлівці, 2026 рік. Фото з окупаційних джерел

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Від 100 тисяч до 1,5 млн російських рублів тепер обіцяють жителям тимчасово окупованої частини Донецької області за поранення або загибель родича під час війни. Це окрема програма для цивільних постраждалих. Втім, розмір допомоги залежить від ступеня поранення та дати, коли це сталося: для тих, хто постраждав до 2026 року, суми менші.

25 червня 2026 року ставленик росіян в окупованих районах Донеччини Денис Пушилін підписав «закон “про соціальну підтримку цивільних громадян які постраждали від збройної агресії”».

Сума, яку обіцяють загарбники, залежить від ступеня поранення та періоду, коли це сталося. Тим, хто живе в окупації, і дістали поранень у період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2025 року, обіцяють виплачувати:

100 тисяч російських рублів (орієнтовно еквівалент 58 тисяч грн) для тих, хто дістав легке та середня поранення;

500 тисяч російських рублів (орієнтовно еквівалент 289 тисяч грн) для тих, хто дістав важке поранення.

Для довідки: 24 лютого 2022 року Росія відкрито напала на Україну. До цього, з 2014 року, країна гібридно контролювала частину Донецької області. Всі ці роки пропаганда країни-агресорки заявляла про “бомбардування Донбасу”. Водночас міста і села залишалися цілі. Після початку повномасштабної війни окуповані території використовують активніше для розміщення російських логістичних центрів, складів боєприпасів та розташувань солдатів. Їх активно атакують ЗСУ, щоб зупинити просування загарбників. Втім серед постраждалих через обстріли бувають і цивільні. Їх не було б, якби Росія не захопила частину України та розміщувала всі свої війська на своїй території.

Для родин, в яких загинули цивільні родичі у період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2025 року, наразі обіцяють виплати по 500 тисяч російських рублів (еквівалент 289 тисяч грн).

Цивільні, які дістали поранення починаючи з 1 січня 2026 року, зможуть розраховувати на більші виплати:

300 тисяч російських рублів (орієнтовно 173 тисячі грн) для тих, хто дістав легке поранення

600 тисяч російських рублів (орієнтовно 347 тисяч грн) для тих, хто дістав середнього або важкого поранення.

Членам родин загиблих цивільних наразі обіцяють виплачувати 1,5 млн російських рублів (орієнтовно 867 тисяч грн). На таку суму можуть претендувати дружина, чоловік, батьки або діти до 18 років, а також повнолітні діти, якщо вони навчаються у виші або мають інвалідність.

Рішення про нарахування грошей постраждалим прийматимуть “посадовці відділу праці та соціального захисту населення”. У випадку прийняття такого рішення суму нібито обіцяють розподіляти порівну між найближчими родичами загиблого, якщо такі є.

Фінансувати виплати за поранення та загибель цивільних планують з бюджету, який видаватимуть для ставлеників росіян на окупованих територіях Донецької області.

Нагадаємо, влада т.з. “ДНР” заявляє, що спростила видачу компенсацій за житло у деяких містах та селах на ТОТ Донеччини. Без обстеження схвалюватимуть компенсацію у 125 населених пунктах.