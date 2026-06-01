Окупанти скинули три авіабомби на багатоповерхівки у Дружківці, поранили 5 цивільних

1 червня 2026 року російські війська скинули на Дружківку 3 авіабомби “ФАБ-250” з УМПК. Поцілили по багатоквартирним житловим будинкам.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
“Внаслідок обстрілу отримали тілесні ушкодження п’ятеро цивільних віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку”, — уточнили в Донецькій обласній прокуратурі.
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.
Нагадаємо, 1 червня росіяни атакували дроном авто цивільного захисту у Краматорську, поранили цивільного. 31 травня Дружківка двічі потрапляли під російські обстріли.