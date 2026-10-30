Окупанти заявили, що до кінця року планують завершити ремонт дороги між Донецьком та Оленівкою

Ремонт дороги. Ілюстративне фото: Pexels

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Дорога між тимчасово окупованим Донецьком і селищем Оленівка, яка також пролягає через село Луганське Докучаєвської громади, нібито перебуває на фінальному етапі ремонту. Завершити його, за повідомленнями окупантів, планують до кінця 2026 року.

Про це заявив так званий “міністр транспорту ДНР” Олександр Бондаренко.

За словами псевдопосадовця, ремонт дороги Донецьк — Луганське — Оленівка виконали на 80%. Зокрема він заявив, що працівники окупаційного підприємства “Служба автомобільних доріг Донбасу” уклали нижній шар асфальтобетонного покриття на 80% від запланованого обсягу, а верхній шар — на 70%. Також на ділянці нібито розчистили 33,5 тис. кв. м смуги відведення, укріпили 5 тис. кв. м узбіч і змотували 2,7 тис. пог. м бортового каменю. Завершити ремонт окупанти хочуть до кінця року.

“Дорога, яка довгі роки перебувала в зруйнованому стані, поступово відроджується. На ділянці Донецьк — Луганське — Оленівка триває масштабне відновлення дорожньої інфраструктури. Ремонт охоплює 13,6 км і вже вийшов на завершальний етап. Також паралельно тут ведуться роботи на п’яти інженерних спорудах”, — написав Бондаренко.

Зауважимо, що автомобільний шлях С051131 Донецьк — Луганське — Оленівка є районною дорогою загального користування місцевого значення. За даними Донецької ОВА, її протяжність складає 14,1 км, тобто на 500 м більше, ніж, як каже псевдоурядовець, ремонтують окупанти.

Раніше ми розповідали, що російські ресурси пропонують мешканцям Краматорська, Слов’янська, Добропілля та Дружківки переїхати до окупованого Донецька й обіцяють їм житло. Для цього людей закликають реєструватися у спеціальних чатботах. Утім, ця програма переселення до не має під собою навіть фейкової юридичної бази, але може мати для жителів небезпечні наслідки.