Що не так із програмою переселення до Донецька з підконтрольних міст регіону

Фрагмент відеозвернення окупантів до жителів Слов’янська, Краматорська, Добропілля та Дружківки. Скриншот відео з окупаційних джерел

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Програма переселення до Донецька, яку окупанти агітують серед жителів Слов’янська, Краматорська, Добропілля та Дружківки, не має під собою навіть фейкової юридичної бази. Розбираємося, що обіцяють окупанти за передачу даних та які наслідки можуть мати такі дії для українців.

Росіяни пропонують мешканцям Краматорська, Слов’янська, Добропілля та Дружківки переїхати до окупованого Донецька й обіцяють їм житло. У спеціальному чатботі просять вказати ПІБ, контактні дані й точну адресу проживання, а також надати документи, які підтверджують цю адресу.

Представники окупаційної влади заявляють, що ці дані нібито потрібні для того, аби поставити людину в чергу на отримання компенсаційного житла або тимчасового помешкання на період відновлення пошкодженої чи зруйнованої домівки.

Оголошення так званого “Штабу оборони ДНР” від 7 жовтня 2026 року. Скриншот: Вільне Радіо

“Програма призначена для мешканців Слов’янсько-Краматорської агломерації — Краматорська, Слов’янська, Добропілля та Дружківки”, — сказав ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін.

Чи існує в окупантів програма компенсації житла для жителів Краматорська, Слов’янська, Добропілля та Дружківки і які наслідки може мати передача росіянам своїх даних

Втім, попри заяви окупаційної влади, навіть російські журналісти скептично поставилися до таких звернень, оскільки не побачили юридичного підґрунтя цієї програми.

Головними причинами сумнівів журналісти назвали відсутність організаторів програми, порядку участі в ній, переліку необхідних документів і підстав для надання житла.

Журналісти Вільного Радіо намагалися знайти “закони”, “розпорядження” чи інші фейкові документи окупаційної влади, які стосувалися б цієї програми, однак знайти їх нам не вдалося.

Єдиний тематично дотичний документ — це “Програма з розвитку житлового будівництва на 2026–2030 роки”, яку затвердили постановою від 23 грудня 2025 року № 129-1. Однак вона стосується будівництва загалом і не передбачає механізму компенсації житла для жителів Краматорська, Слов’янська, Дружківки та Добропілля.

Передавання даних окупантам може мати наслідки, хоча самі вони про це не кажуть

Важливо зазначити, що окупанти не попереджають українців про можливі наслідки передавання даних російським окупантам. Зокрема, в СБУ попереджали, що російські спецслужби можуть використовувати різні приводи, щоб отримати персональні дані українців, установити з ними контакт, а згодом шантажувати або схиляти до виконання незаконних завдань. У деяких випадках людина може не усвідомлювати, що її використовують в інтересах іншої держави.

Офіс Омбудсмана також попереджав, що паспортні дані, дата народження, адреса та документи можуть використовувати для персоналізованих шахрайських схем, підроблених звернень, психологічного тиску чи вимагання.

Таким чином, надсилання копії власного паспорта саме по собі не означає автоматичної кримінальної відповідальності, але передавання документів невідомим людям створює ризики для приватності й безпеки людини.

Нагадаємо, упродовж перших десяти днів жовтня російські силовики спільно з ФСБ провели черговий етап операції “Нелегал-2026” на тимчасово окупованих територіях України. Під час рейдів вони виявляють людей, які не отримали російського громадянства.