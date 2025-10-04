Військовослужбовець батальйону “Азов” і захисник Маріуполя Богдан Белінов під час засідання окупаційного суду. Скриншот з відео Маріупольської міської ради

Військовослужбовця батальйону “Азов” Богдана Белінова, який перебував у полоні окупантів, незаконно судили за нібито вбивство мирної мешканки Маріуполя.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

За рішенням загарбників, Белінов проведе 23 роки у колонії суворого режиму. Російські судді стверджують, що у березні 2022 року він разом із іншими захисниками нібито розстріляв жінку на вулиці Станіславського. При цьому незалежних експертиз у ході “слідства” не проводили, адвокати у процесі не брали участі, а докази обвинувачення не були представлені.

Міська рада наголошує, що подібні “вироки” щодо захисників Маріуполя окупанти виносять регулярно, закидаючи військовим злочини проти мирного населення.

Так, нещодавно в російському Саранську до ув’язнення засудили ще одного бійця “Азову” — 26-річного Андрія Остапчука. Його визнали винним в участі у “терористичній організації” та проходженні навчання для “терористичної діяльності”.

Також цієї осені “суд ДНР” виніс незаконний вирок бійцю “Азову” Миколі Гуртовському, звинувативши його у начебто вбивстві цивільного під час боїв за Лівобережний район Маріуполя.