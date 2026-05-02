Окупанти зазнають суттєвих втрат у Покровську і перекидають сюди бронетехніку, танки та бойовиків “Сомалі” т.з. “ДНР”

Знищення укриття росіян на Покровському напрямку у квітні 2026 року. Скриншот відео: 7 корпус ДШВ ЗСУ

Станом на початок травня 2026 року армія російських окупантів намагається захопити Покровськ та наступати в напрямку села Шевченко. Для посилення тиску на українських захисників росіяни намагаються накопичити бронетехніку в південній частині міста. Крім того, 76-та десантно-штурмова дивізія Росії зазнала суттєвих втрат у місті, і для її підсилення перекинули бойовиків “Сомалі” з т.з. “ДНР”.

Про ситуацію на Покровському напрямку розповіли в пресслужбі 7 корпусу ДШВ ЗСУ.

“Окремо ворог (росіяни, — ред.) веде активні дії в районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська”, — додають у 7 корпусі.

Нагадаємо, на Покровському напрямку бійці ЗСУ називають найбільшою проблемою — “дрони-ждуни” росіян. Тому, щоб не ризикувати життям військових, забезпечення намагаються перевести на роботизовані комплекси. Наразі 90% усіх завдань роботів — це логістика.