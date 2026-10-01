Окупаційна влада планує дарувати землю на Донеччині російським військовим

Російькі військові. Ілюстративне фото із російських джерел

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Очільник угруповання “ДНР” Денис Пушилін заявив, що російським військовим, які залишаться проживати на окупованій частині Донеччини, безкоштовно видаватимуть земельні ділянки для спорудження будинків. Водночас на саме будівництво окупаційна влада обіцяє їм пільгові іпотеки.

Відповідну заяву Денис Пушилін зробив під час прямої лінії з мешканцями “республіки” вдень 30 вересня.

“У нас є цілий затверджений проєкт “Донбас — своя земля”. Він передбачає виділення землі для військовослужбовців, а точніше, певно, для ветеранів бойових дій, правильно? Зокрема й для чинних військовослужбовців, які вирішили пов’язати свою долю з Донбасом уже після закінчення бойових дій. Для них виділятимуть землю. Наразі це приблизно 15–20 соток, залежно від місця розташування”, — заявив Денис Пушилін.

Він зазначив, що наразі на окупованій частині Донеччини триває розмежування ділянок, які планують передавати ветеранам так званої “СВО”. Тим, хто отримав землю, даватимуть можливість взяти іпотеку під 2% річних на будівництво житла.

“Виходячи з цього, ми зможемо повноцінно створювати такі селища для тих хлопців, які тут воювали за цю землю. Вони зможуть тут будувати й свою сім’ю, або привезти сім’ю, якщо вона є. І тут, на півдні нашої країни (Росії, — ред.), на “нових територіях”, приєднаних територіях, так, продовжувати своє життя: працювати, трудитися, розвиватися, виховувати дітей і так далі”, — уточнив голова угруповання “ДНР”.

Як повідомляє російське пропагандистське видання “ТАСС”, ще у березні 2026 року Денис Пушилін на зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним попросив підтримати проєкт “Донбас — своя земля”. Тоді окупаційна адміністрація Донеччини просила можливості виділяти загарбникам ділянки до 15 соток. Путін підтримав ідею, однак нібито заявив, що “15 соток — замало” (тепер у псевдореспубліці планують надавати до 20 соток землі). Умовою отримання землі для російських військових є згода на проживання у “ДНР” та працевлаштування.

Ідея проєкту належить уродженцю Донеччини Олексію Черкашину, який є ветераном так званої “СВО” та від 28 лютого 2026 року обіймає посаду голови “муніципального утворення Старобешівський муніципальний округ”.

“Достойний поваги військовий шлях, який пройшов Олексій: від курсанта до заступника командира артилерійського дивізіону ОБТФ “Каскад”. Його особистий внесок у наближення перемоги відзначено медалями “За хоробрість” та “За звільнення Маріуполя”, — так очільник угруповання “ДНР” Пушилін коментував призначення Черкашина на посаду.

Нагадаємо, за роки вторгнення російські військові вивезли з фронтових територій Донецької області на окуповану частину регіону щонайменше 4 459 цивільних мешканців. Серед них — 971 людина з Костянтинівського напрямку фронту. Загалом на кінець вересня на території пунктів тимчасового розміщення на території “ДНР” залишаються 1,7 “евакуйованих”, заявила заступниця голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Наталія Никонорова.