Благодійний фонд “Право на захист” та Карітас України оголосили новий конкурс мікрогрантів для організацій, які працюють із людьми, постраждалими від війни, та підтримують людей з інвалідністю.
Про це повідомляють у Caritas.
Подати заявку на участь у конкурсі можуть громадські, благодійні або релігійні організації, які займаються:
Конкурс охоплює два напрями:
Організатори розглядатимуть заявки від учасників із Донецької, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
Максимальна сума одного гранту — 580 тисяч гривень за першим напрямком та 678 495 гривень за другим. Загалом підтримати планують 17 проєктів.
Тривалість ініціатив може становити від чотирьох до восьми місяців, а завершити їх необхідно до 28 лютого 2027 року.
Подати заявку можна до 31 травня 2026 року включно.
Організатори також анонсували онлайн-зустрічі для учасників, де обіцяють пояснити деталі конкурсу та відповісти на запитання. Посилання на зустрічі та деталі щодо конкурсу шукайте тут.
