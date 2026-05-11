Благодійний фонд “Право на захист” та Карітас України оголосили новий конкурс мікрогрантів для організацій, які працюють із людьми, постраждалими від війни, та підтримують людей з інвалідністю.

Про це повідомляють у Caritas.

Подати заявку на участь у конкурсі можуть громадські, благодійні або релігійні організації, які займаються:

психосоціальною підтримкою,

юридичною та соціальною допомогою людям з інвалідністю,

розвитком безбар’єрного простору,

інтеграцією вразливих груп у громади,

корекційними та реабілітаційними заходами.

Конкурс охоплює два напрями:

допомога цивільним, які постраждали від війни — від соціальної та правової підтримки до психосоціального супроводу; розвиток інклюзивних громад — з акцентом на психологічну підтримку та безбар’єрний простір.

Організатори розглядатимуть заявки від учасників із Донецької, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Максимальна сума одного гранту — 580 тисяч гривень за першим напрямком та 678 495 гривень за другим. Загалом підтримати планують 17 проєктів.

Тривалість ініціатив може становити від чотирьох до восьми місяців, а завершити їх необхідно до 28 лютого 2027 року.

Подати заявку можна до 31 травня 2026 року включно.

Організатори також анонсували онлайн-зустрічі для учасників, де обіцяють пояснити деталі конкурсу та відповісти на запитання. Посилання на зустрічі та деталі щодо конкурсу шукайте тут.

