Через війну частина пенсійних документів на Донеччині могла залишитися на окупованих територіях або бути недоступною. Однак у Пенсійному фонді запевняють: на стабільність і розмір виплат це не вплинуло.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області у відповідь на запит.

У фонді пояснили, що за останні роки більшість паперових справ перевели в електронний формат. Саме це, за їхніми словами, дозволило уникнути проблем із нарахуваннями навіть у складних умовах.

“Сформовано електронні пенсійні справи, що дозволило забезпечити безперервність виплат навіть у разі фізичної втрати або недоступності паперових архівів”, — зазначили у ПФУ.

Водночас там уточнили: окремо не рахують, скільки саме справ залишилося на окупованих чи небезпечних територіях. Така інформація не виділяється в окрему статистику і не фіксується як показник.

Попри це, через втрату доступу до документів людям не зменшували пенсії.

“Пенсіонери, яким розмір пенсії було змінено або перераховано саме у зв’язку з відсутністю документів, відсутні”, — йдеться у відповіді.

За останні роки у пенсійному фонді не отримували скарг на подібні ситуації. За їхніми даними, з 2022 по 2026 рік звернень через зменшення виплат у зв’язку з втратою пенсійних справ не було.

У фонді нагадали, як зараз враховують стаж і зарплату, а також як подати заяву на пенсію

Основні дані фахівці пенсійного фонду беруть із Державного реєстру застрахованих осіб, де зберігається інформація про сплату внесків. Якщо йдеться про період до 2000 року або бракує записів, стаж можуть підтверджувати іншими документами — довідками, наказами чи відомостями про зарплату. У деяких випадках, зокрема коли підприємства залишилися на окупованих територіях, враховують і дані з інших реєстрів.

Подати заяву на призначення чи перерахунок пенсії можна не лише особисто, а й онлайн або поштою — наприклад, якщо людина перебуває за кордоном чи проходить службу. Для листування слід звертатися за адресою: вул. Надії Алексєєнко, 106 м. Дніпро, 49008. Також можна написати на електронну пошту [email protected] або зателефонувати на гарячу лінію 0 (800) 400 870.

Частину перерахунків, як зазначають у фонді, проводять автоматично — без звернення пенсіонера, з урахуванням змін у законодавстві та вже наявних даних.

Нагадаємо, наприкінці січня 2026 року частина переселенців із тимчасово окупованих територій не отримала пенсії. Виплати скасували через нібито непроходження обов’язкової ідентифікації та непідтвердження відсутності виплат з боку Росії. Водночас без пенсій залишилися і ті, хто виконав ці вимоги. Журналісти Вільного Радіо розібралися, що відбувається зараз і чи є рішення цієї проблеми.