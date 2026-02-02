Частина переселенців із ТОТ не отримала пенсію в січні 2026 року. Ілюстративне фото: 24 канал

Наприкінці січня 2026 року вимушені переселенці з тимчасово окупованих територій масово не отримали свої пенсії. Їх скасували, бо ВПО нібито не пройшли обов’язкову ідентифікацію й не підтвердили, що не отримують кошти від Росії. Утім, без пенсій залишилися й люди, які виконали ці вимоги. Яка наразі ситуація зі скасуванням виплат і чи накреслили вже шляхи її розв’язання, розбираємося в матеріалі.

Пенсії не виплатили навіть тим переселенцям, які оновлювали дані у 2025 році

Пенсіонери Зінаїда та Анатолій уже майже чотири роки живуть не вдома. Залишивши рідний Маріуполь, навесні 2022 року вони стали на облік як внутрішньо переміщені особи на підконтрольній території України. І весь цей час проблем із пенсіями не мали, доки наприкінці січня 2026 року ніхто з подружжя так і не отримав повідомлення про виплату.

“Ми чули, що ВПО з 2014 року до 2022 року повинні були проходити ідентифікацію. І ті, хто був на [тимчасово] окупованій території ще до [повномасштабної] війни, теж її проходили. Коли ми виїхали, я читала, що це треба робити саме їм, але нас не чіпали. Ми же з іншої категорії. Та, якщо чесно, думки, що колись це торкнеться й нас, були. Проте ми не очікували, що це станеться так різко”, — розповідає Зінаїда.

Пенсіонери кажуть: не знали, що до кінця 2025 року теж мають пройти ідентифікацію. Вважали, що всі їхні дані є в доступі, бо вони отримують виплати ВПО, беруть участь у державній програмі “Прихисток” і постійно користуються банківськими картками в місці теперішнього проживання. До того ж наприкінці вересня 2025 року переселенці вже відвідували відділення Пенсійного фонду — там їм сказали, що все під контролем.

“26 вересня чоловіку прийшла СМС-ка про те, що йому треба підтвердити, що він не отримує ці кошти (пенсійні виплати, — ред.) від Російської Федерації. Коли ми пішли в Пенсійний фонд спитати про це, йому відповіли: «Не переймайтеся, ми вже все владнали»”, — зазначає Зінаїда.

Та наприкінці січня подружжю знову довелося йти до Пенсійного фонду, адже своїх виплат вони не отримали. У відділенні їх попросили написати заяву на перерахунок пенсії. Як пояснили переселенцям, вони заповнювали саме таку заяву, а не про поновлення виплат, бо в другій немає графи про неотримання пенсій від інших держав, зокрема РФ, яка зараз є обов’язковою. Там додали, що саме через цю графу виплати не отримали й інші люди, які зверталися до Пенсійного фонду в 2025 році. Тепер вони теж подають нові заяви.

Пенсійний фонд мав сам підтвердити інформацію про переселенців, а не перекладати цей обов’язок на них

За словами провідної спеціалістки з аналізу законодавства ГО “Донбас SOS” Наталі Юрлової, подібні ситуації є непоодинокими. Ба більше — правозахисники фіксують випадки, коли переселенці не отримали пенсії, навіть якщо вчасно підтвердили, що не одержують їх від РФ. Тоді, каже фахівчиня, взагалі незрозуміло, чому виникає проблема з виплатами, адже зі свого боку ВПО зробили всі необхідні дії, хоч фактично й не мали.

“Відповідно до Постанови №299 громадяни, які перебувають на підконтрольній території [України], не зобов’язані проходити ідентифікацію — це обов’язок Пенсійного фонду переконатися, що людина знаходиться тут. Ми розуміємо, що у випадку ТОТ Пенсійному фонду потрібно впевнитися, що людина жива й отримує пенсію. Але, якщо людина на підконтрольній території, вона в будь-якому разі залишає слід у медичних закладах, Ощадбанку тощо”, — каже Наталя Юрлова.

На додачу до того, що в Пенсійному фонді перенесли обов’язок підтвердити дані переселенців на них самих, там також не провели достатнього інформування людей. За словами фахівчині, СМС, яке отримав Анатолій, — скоріше виняток, ніж правило. Через це проблема з пенсіями стала більш глобальною, адже, крім пенсіонерів за віком, без виплат залишилися й люди, які взагалі не могли отримувати кошти від РФ.

“Багато хто не розумів, що підпадає під ці правила. Наприклад, це військові, які отримали інвалідність і отримують пенсію внаслідок встановлення інвалідності. Або ж діти, які втратили батька на війні й отримують пенсію по втраті годувальника”, — пояснює Наталя Юрлова.

У результаті в січні 2026 року чимало незахищених людей залишилася без основного, а подекуди і єдиного засобу для існування. Так, згідно з Постановою, їм мають виплатити всі кошти після проходження ідентифікації, проте для деяких переселенців цей процес залишається проблемою. Зінаїда та Анатолій розповіли, що швидко подали заяви на перерахунок пенсій, адже живуть у селищі, де черги у відділенні не було. Проте у великих містах ситуація геть інша, і це при тому, що не всі переселенці взагалі мають змогу прийти до відділення.

“На порталі Пенсійного фонду звернення про неотримання пенсій від РФ треба підписати за допомогою “Дія.Підпис”. Але не у всіх є “Дія”, тож люди мають особисто звернутися в Пенсійний фонд. Зараз такі погодні умови, що не кожен пенсіонер зможе дійти до відділення, а законодавством не передбачено, як тоді подати заяву таким людям. Тобто люди, які не здатні до самообслуговування або мають певні травми, просто не можуть цього зробити”, — зауважує Наталя Юрлова.

Чи зміниться ситуація з виплатами пенсій після масового скасування нарахувань

Нині правозахисники тримають зв’язок із Пенсійним фондом щодо проблем із пенсіями переселенців. Та поки єдина відповідь, яку вони отримали, — повідомлення про подовження графіка прийому громадян у деяких відділеннях. Також після допису Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Володимира Лубінця на сайті Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності відповіли, що без пенсій залишилися не 1,3 мільйона ВПО, а 337 тисяч.

28 січня 2026 року низка правозахисних організацій підписала офіційне звернення до уряду з вимогою поновити необґрунтовано скасовані виплати. Поки що конкретної реакції на нього не було, утім, як каже Наталя Юрлова, про ігнорування поки не йдеться, адже 2 лютого правозахисників запросили поговорити з представниками Мінсоцполітики. Про подібну зустріч, яка має відбутися 3 лютого, повідомив і Дмитро Лубінець.

Поки результати обговорень невідомі, журналісти Вільного Радіо звернулися до Пенсійного фонду України з проханням прокоментувати ситуацію з виплатами пенсій. Наразі відповіді ми не отримали, тож додатково написали офіційний запит на коментар. Щойно редакція матиме інформацію, ми оновимо матеріал.

Нагадаємо, Пенсійний фонд повідомив про те, що понад 352 тисячам пенсіонерів у тимчасовій окупації та за кордоном продовжили виплати після проходження ідентифікації.