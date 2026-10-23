Перекладач жестової мови на церемонії одруження: як працює нова послуга “Шлюб онлайн” для людей з вадами слуху | Вільне Радіо

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До процедури одруження тепер можна залучити безкоштовно перекладача жестової мови. Послуга доступна під час церемонії в режимі “Шлюб онлайн” через застосунок “Дія”.
Про нову послугу повідомили в Міністерстві юстиції України.
Відтепер люди з порушеннями слуху та/або мовлення можуть залучити перекладача жестової мови безпосередньо до онлайн-церемонії одруження в застосунку “Дія”.
Під час подання заяви про державну реєстрацію шлюбу у застосунку “Дія” необхідно:
Перекладач долучиться до церемонії, щоб забезпечити комунікацію між нареченими та працівником Цифрового офісу ДРАЦС Міністерства юстиції України.
Послуга перекладача безоплатна для наречених. Можливість передбачена постановою Кабміну від 6 серпня 2026 року № 994.
За даними Мінюста, в Україні майже 35% шлюбів за дев’ять місяців 2026 року зареєстровано онлайн:
Загалом із моменту запуску сервісу у вересні 2024 року свій шлюб у смартфоні створили вже понад 82 тисячі пар.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якого сповіщення про небезпеку обстрілів не вистачає людям з вадами слуху. Зокрема про те, що аби дізнатися про повітряну тривогу, людям доводиться примотувати до руки телефон у режимі вібрації.