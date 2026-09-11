Переселенці з Покровської громади в Хусті можуть поставити владі питання щодо соцзахисту на онлайн-прийомі

Онлайн-прийом. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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14 вересня 2026 року в гуманітарному хабі Покровської громади “Єднання” в Хусті Закарпатської області проведуть онлайн-прийом за участі представниці управління соцзахисту. Розповідаємо, які питання можна буде обговорити під час зустрічі та як до неї долучитися.

Про онлайн-прийом повідомили на офіційній сторінці управління соцзахисту населення Покровської міської ради.

Зустріч розпочнеться о 10:00 в понеділок 14 вересня 2026 року. Її дистанційно проведе заступниця начальниці управління Олена Шеховцова. Переселенці з громади зможуть поставити їй питання, прийшовши до гуманітарного хабу “Єднання” в Хусті, або підʼєднавшись до прийому за посиланням — для цього треба звернутися до представників хабу.

“Можуть люди прийти в хабі поспілкуватись або директор хабу, якщо буде потреба, може дати [посилання на зустріч]. Вони можуть і з дому приєднатися до спілкування”, — уточнила формат зустрічі начальниця управління Ірина Бонзюх у коментарі журналістам Вільного Радіо.

Після переїзду гуманітарний хаб “Єднання” працює в Хусті за адресою: вул. Духновича, буд. 2 (другий поверх).

Під час прийому переселенці з громади зможуть отримати індивідуальні консультації щодо соціальних виплат і допомог, пільг і компенсацій, а також інших питань, що належать до компетенції управління. Аби його представники могли заздалегідь опрацювати звернення, жителі можуть за бажанням заповнити спеціальну форму за посиланням.

Додаткові питання щодо онлайн-прийому можна поставити за номером для довідок: (095)-399-90-55.

Раніше ми писали, де працюють гуманітарні штаби для переселенців із Донеччини. У переліку є адреси й контактні телефони хабів “Єднання”.