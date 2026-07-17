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Переселенців з Торецької громади запрошують на консультації з фахівцями соцзахисту: як потрапити

Ганна Назарова
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Спеціалісти Торецького управління соцзахисту населення проведуть прийоми жителів громади 20-24 липня у хабах підтримки переселенців. Прийматимуть тореччан у Києві, Дніпрі, Кременчуці.

 

Про можливість повідомили у Торецькій МВА.

Графік прийому населення фахівцями управління соціального захисту населення на базі гуманітарних хабів Торецької громади:

  • Гуманітарний простір “Центр життєстійкості Торецької  громади” —  Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 67:

20 липня – 24 липня (Пн – Пт) з 10:00 до 14:00.

  • Культурний простір Торецької міської територіальної громади —  Дніпро, Центральний район, проспект Лесі Українки, 55:

20 липня, 22 липня, 24 липня (Пн, Ср, Пт) з 9:00 до 14:00.

  • Центр підтримки мешканців Торецької громади — Кременчук, Крюківський район, вул. Академіка Маслова, 8:

20 липня – 24 липня (Пн – Пт) з 10:00 до 14:00.

За більш детальною інформацією звертайтесь за номером телефону:

(099)611-89-54  та  (066)456-71-70  у робочі дні з 9:00 до 15:00.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, що в Торецькій громаді є гроші на допомогу родинам травмованих та загиблих військових, але по неї не поспішають звертатись. Ми пояснювали, як отримати виплати.

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