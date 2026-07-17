Переселенців з Торецької громади запрошують на консультації з фахівцями соцзахисту: як потрапити

Прийом громадян. фото: Pexels

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Спеціалісти Торецького управління соцзахисту населення проведуть прийоми жителів громади 20-24 липня у хабах підтримки переселенців. Прийматимуть тореччан у Києві, Дніпрі, Кременчуці.

Про можливість повідомили у Торецькій МВА.



Графік прийому населення фахівцями управління соціального захисту населення на базі гуманітарних хабів Торецької громади:

Гуманітарний простір “Центр життєстійкості Торецької громади” — Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 67:

20 липня – 24 липня (Пн – Пт) з 10:00 до 14:00.

Культурний простір Торецької міської територіальної громади — Дніпро, Центральний район, проспект Лесі Українки, 55:

20 липня, 22 липня, 24 липня (Пн, Ср, Пт) з 9:00 до 14:00.

Центр підтримки мешканців Торецької громади — Кременчук, Крюківський район, вул. Академіка Маслова, 8:

20 липня – 24 липня (Пн – Пт) з 10:00 до 14:00.

За більш детальною інформацією звертайтесь за номером телефону:

(099)611-89-54 та (066)456-71-70 у робочі дні з 9:00 до 15:00.



Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, що в Торецькій громаді є гроші на допомогу родинам травмованих та загиблих військових, але по неї не поспішають звертатись. Ми пояснювали, як отримати виплати.