Переселенців з Торецької громади запрошують на консультації з фахівцями соцзахисту: як потрапити

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Спеціалісти Торецького управління соцзахисту населення проведуть прийоми жителів громади 20-24 липня у хабах підтримки переселенців. Прийматимуть тореччан у Києві, Дніпрі, Кременчуці.
Про можливість повідомили у Торецькій МВА.
Графік прийому населення фахівцями управління соціального захисту населення на базі гуманітарних хабів Торецької громади:
20 липня – 24 липня (Пн – Пт) з 10:00 до 14:00.
20 липня, 22 липня, 24 липня (Пн, Ср, Пт) з 9:00 до 14:00.
20 липня – 24 липня (Пн – Пт) з 10:00 до 14:00.
За більш детальною інформацією звертайтесь за номером телефону:
(099)611-89-54 та (066)456-71-70 у робочі дні з 9:00 до 15:00.
Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, що в Торецькій громаді є гроші на допомогу родинам травмованих та загиблих військових, але по неї не поспішають звертатись. Ми пояснювали, як отримати виплати.