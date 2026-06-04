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За добу на підконтрольній частині Донецької області поліція зафіксувала ще 1297 атак з боку армії країни-агресорки: по регіону били дронами та з авіації. Найбільше загиблих було у Краматорську: після обіду по місту поцілили авіабомбами.
Під вогнем перебували, уточнюють у поліції, міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, а також село Курицине.
По Краматорську російські військові били двома 250-кілограмовими авіабомбами та чотирма безпілотниками — там загинули троє людей, поранені ще четверо. Пошкоджені вісім багатоквартирних будинків, підприємство, медзаклад та десять автівок.
По Дружківці росіяни також били з авіації: у місті фіксують влучання п’яти авіабомб та ще п’яти дронів — двоє людей загинули, троє поранені. Пошкоджені шість багатоквартирних та один приватний будинок, адмінбудівля, господарська споруда, евакуаційне авто (йдеться про броньовик “Проліски”) та авто швидкої допомоги.
У Олексієво-Дружківці поранені ще двоє людей. По Слов’янську росіяни завдали п’яти ударів, переважно за допомогою дронів. Там поранена одна людина, пошкоджений приватний будинок, нежитлове приміщення та цивільна автівка.
Ще одна людина поранена у Добропіллі, там фіксують удар FPV-дроном. Пошкоджений скутер.
У Миколаївці постраждали лікарня, заклад освіти та їдальню, у Курициному – підприємство.
Загалом, як підрахували в поліції, за добу на Донеччині зазнали руйнувань 42 цивільні об’єкти, з них 16 — це житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що також удари були по Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади, там пошкоджені приватні будинки.
Нагадаємо, Покровський районний суд Кривого Рогу заочно визнав винними бойовиків, які у 2022 році викрали двох цивільних жителів села Стряпівка Бахмутського району та забрали їхній автомобіль. Історію потерпілих журналісти Вільного Радіо висвітлювали від перших повідомлень про зникнення людей до власного розслідування, яке допомогло встановити особи причетних. Матеріали редакції зрештою стали частиною доказів у судовій справі.