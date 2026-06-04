Наслідки російської атаки на Краматорськ 3 червня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

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За добу на підконтрольній частині Донецької області поліція зафіксувала ще 1297 атак з боку армії країни-агресорки: по регіону били дронами та з авіації. Найбільше загиблих було у Краматорську: після обіду по місту поцілили авіабомбами.

Не менше семи населених пунктів були під вогнем

Під вогнем перебували, уточнюють у поліції, міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, а також село Курицине.

По Краматорську російські військові били двома 250-кілограмовими авіабомбами та чотирма безпілотниками — там загинули троє людей, поранені ще четверо. Пошкоджені вісім багатоквартирних будинків, підприємство, медзаклад та десять автівок.

По Дружківці росіяни також били з авіації: у місті фіксують влучання п’яти авіабомб та ще п’яти дронів — двоє людей загинули, троє поранені. Пошкоджені шість багатоквартирних та один приватний будинок, адмінбудівля, господарська споруда, евакуаційне авто (йдеться про броньовик “Проліски”) та авто швидкої допомоги.

У Олексієво-Дружківці поранені ще двоє людей. По Слов’янську росіяни завдали п’яти ударів, переважно за допомогою дронів. Там поранена одна людина, пошкоджений приватний будинок, нежитлове приміщення та цивільна автівка.

Ще одна людина поранена у Добропіллі, там фіксують удар FPV-дроном. Пошкоджений скутер.

У Миколаївці постраждали лікарня, заклад освіти та їдальню, у Курициному – підприємство.

Загалом, як підрахували в поліції, за добу на Донеччині зазнали руйнувань 42 цивільні об’єкти, з них 16 — це житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що також удари були по Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади, там пошкоджені приватні будинки.

Російські військові посилили тиск на Лиманському напрямку, але найбільше атак і надалі фіксують на Покровському

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили 21 спробу загарбників просунутися поблизу Дерилового, Дробишевого, Ставків, Лимана, Озерного, Новоселівки та Ямполя;

на Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили 19 спроб окупантів просунутися в районах Рай-Олександрівки, Калеників, Різниківки, Кривої Луки та Закітного;

в районі Привілля на Краматорському напрямку зупинили одну атаку російських сил;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру та Іллінівки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 43 штурмові дії російських військових в районах Вільного, Кучерового Яру, Котлиного, Сергіївки, Василівки, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного.

Нагадаємо, Покровський районний суд Кривого Рогу заочно визнав винними бойовиків, які у 2022 році викрали двох цивільних жителів села Стряпівка Бахмутського району та забрали їхній автомобіль. Історію потерпілих журналісти Вільного Радіо висвітлювали від перших повідомлень про зникнення людей до власного розслідування, яке допомогло встановити особи причетних. Матеріали редакції зрештою стали частиною доказів у судовій справі.