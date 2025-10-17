Підтримайте Вільне Радіо
Протягом 16 жовтня 2025 року росіяни обстріляли територію регіону понад 2 тисячі разів. Під вогнем окупантів опинилися 11 населених пунктів області, у чотирьох із них поранень дістали цивільні люди. Детальніше про ситуацію на Донеччині читайте у зведенні.
За інформацією поліції Донеччини, минулої доби під удари РФ потрапили міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка й Райгородок, а також села Криниці, Мирне й Олександрівка.
Дружківку росіяни атакували дев’ять разів. На місто вони скинули КАБ і скерували БПЛА “Ланцет”. Унаслідок ударів травми дістав один цивільний. Також атаки пошкодили два багатоквартирні будинки, 10 приватних осель, два заклади освіти й цивільне авто.
Через авіаудар бомбою “КАБ-250” у Райгородку Миколаївської громади поранень зазнали троє людей, зокрема 11-річний хлопчик. З ушкодженнями очей, обличчя й тіла дитину направили до лікарні в Дніпрі. У селищі руйнувань зазнали 16 приватних будинків і цивільне авто.
Внаслідок дронової атаки ще троє людей дістали поранень у Криницях Новодонецької громади. Удар пошкодив автомобіль.
У Мирному Криворізької громади через удар БПЛА “Герань-2” (більш відомого як Shahed) постраждали двоє цивільних.
Крім того, відомо про такі наслідки ударів по регіону:
Також правоохоронці встановили, що внаслідок обстрілу Ганнівки Добропільської громади 15 жовтня загинула цивільна людина.
Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін додає, що 16 жовтня в Рай-Олександрівці Миколаївської громади окупанти пошкодили адмінбудівлю та лінію електропередач. Також голова області стверджує, що війська РФ пошкодили 5 будинків у Сіверську, два у Дронівці Сіверської громади й обстріляли промзону в Краматорську.
Зауважимо, що щонайменше Краматорськ росіяни обстріляли вже після опівночі. Проти ночі окупанти тричі вдарили по промисловій зоні й о 04:48 влучили БПЛА “Молнія-2” по відкритій місцевості в одному з мікрорайонів міста. Наслідки ударів ще встановлюють.
За даними Генштабу ЗСУ, протягом 16 жовтня 2025 року війська РФ атакували українські позиції на Донеччині щонайменше 126 разів. Наступальні дії вони зосередили на п’яти напрямках регіону — лише на Краматорському не зафіксували жодної атаки. Загалом ситуація на різних відтинках фронту в області наступна:
Нагадаємо, з кінця серпня ЗСУ звільнили 182,8 квадратного кілометра території Покровського району. Це трохи більше, ніж разом узяті площі Краматорська, Слов’янська й Покровська.