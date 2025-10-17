Наслідки російських атак у Донецькій області 16 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом 16 жовтня 2025 року росіяни обстріляли територію регіону понад 2 тисячі разів. Під вогнем окупантів опинилися 11 населених пунктів області, у чотирьох із них поранень дістали цивільні люди. Детальніше про ситуацію на Донеччині читайте у зведенні.

Серед поранених жителів області була дитина

За інформацією поліції Донеччини, минулої доби під удари РФ потрапили міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка й Райгородок, а також села Криниці, Мирне й Олександрівка.

Дружківку росіяни атакували дев’ять разів. На місто вони скинули КАБ і скерували БПЛА “Ланцет”. Унаслідок ударів травми дістав один цивільний. Також атаки пошкодили два багатоквартирні будинки, 10 приватних осель, два заклади освіти й цивільне авто.

Через авіаудар бомбою “КАБ-250” у Райгородку Миколаївської громади поранень зазнали троє людей, зокрема 11-річний хлопчик. З ушкодженнями очей, обличчя й тіла дитину направили до лікарні в Дніпрі. У селищі руйнувань зазнали 16 приватних будинків і цивільне авто.

Внаслідок дронової атаки ще троє людей дістали поранень у Криницях Новодонецької громади. Удар пошкодив автомобіль.

У Мирному Криворізької громади через удар БПЛА “Герань-2” (більш відомого як Shahed) постраждали двоє цивільних.

Наслідки російських атак у Донецькій області 16 жовтня 2025 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Крім того, відомо про такі наслідки ударів по регіону:

дві авіабомби “КАБ-250” зруйнували багатоквартирний будинок і заклад освіти в Костянтинівці;

у Лимані через удари “КАБу-250” та FPV-дрону руйнувань зазнав заклад освіти, пошкоджень дістав приватний будинок;

у Миколаївці пошкоджений об’єкт інфраструктури;

розрив двох авіабомб в Олексієво-Дружківці пошкодив 13 приватних осель;

в Олександрівці Краматорської громади російський БПЛА “Ланцет” пошкодив вантажівку з причепом.

Також правоохоронці встановили, що внаслідок обстрілу Ганнівки Добропільської громади 15 жовтня загинула цивільна людина.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін додає, що 16 жовтня в Рай-Олександрівці Миколаївської громади окупанти пошкодили адмінбудівлю та лінію електропередач. Також голова області стверджує, що війська РФ пошкодили 5 будинків у Сіверську, два у Дронівці Сіверської громади й обстріляли промзону в Краматорську.

Зауважимо, що щонайменше Краматорськ росіяни обстріляли вже після опівночі. Проти ночі окупанти тричі вдарили по промисловій зоні й о 04:48 влучили БПЛА “Молнія-2” по відкритій місцевості в одному з мікрорайонів міста. Наслідки ударів ще встановлюють.

Наслідки російських атак по Краматорську 17 жовтня 2025 року. Фото: Краматорська міська рада

Минулої доби росіяни не намагалися наступати на Краматорському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, протягом 16 жовтня 2025 року війська РФ атакували українські позиції на Донеччині щонайменше 126 разів. Наступальні дії вони зосередили на п’яти напрямках регіону — лише на Краматорському не зафіксували жодної атаки. Загалом ситуація на різних відтинках фронту в області наступна:

на Лиманському напрямку окупанти 11 разів намагалися просунутися вперед у районі Дерилового, Рідкодуба, Торського, Колодязів, Зарічного й у напрямках Дружелюбівки й самого Лимана;

на Слов’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районах Серебрянки, Ямполя та в напрямку Званівки;

на Краматорському напрямку наступів росіян не зафіксували;

на Костянтинівському напрямку війська РФ провели 23 атаки в районах Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки й у напрямку Степанівки, Софіївки й самої Костянтинівки;

на Покровському напрямку військові ЗСУ зупинили 55 штурмів у районах Шахового, Никонорівки, Володимирівки, Дорожнього, Красного Лимана, Новоекономічного, Звірового, Котлиного, Лисівки, Удачного, Молодецького, Філії, Родинського й Покровська, а також в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану;

на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки поблизу Зеленого Гаю, Новохатського, Січневого, Соснівки, Вербового, Вороного, Новомиколаївки, Іванівки, Олександрограда та Новогригорівки.

Нагадаємо, з кінця серпня ЗСУ звільнили 182,8 квадратного кілометра території Покровського району. Це трохи більше, ніж разом узяті площі Краматорська, Слов’янська й Покровська.