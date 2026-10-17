Під завалами будинку у Слов’янську 17 жовтня 2026 року знайшли тіло рятувальника Анатолія Гопки

Анатолій Гопка. Фото: ДСНС Донецької області

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Під час розбору завалів житлової багатоповерхівки у Слов’янську, по якій російські окупанти вдарили КАБами в ніч проти 17 жовтня 2026 року, знайшли тіло рятувальника Анатолія Гопки. Йому був 41 рік, 16 із них він прослужив у ДСНС.

Про загибель рятувальника повідомили в пресслужбі ДСНС Донецької області.

“Він служив у ДСНС, щодня дбаючи про безпеку людей і готовність рятувальних підрозділів до виконання завдань. Його життя було сповнене відповідальності та відданості справі, якій він присвятив себе”, — пишуть про Анатолія колеги.

Чоловік обіймав посаду начальника служби енергетичної та теплогенерації відділу організації реагування та готовності підрозділів на надзвичайні ситуації.

Світла пам’ять.

Раніше поліцейські Донеччини повідомляли, що у Слов’янську тривають пошукові роботи на місцях руйнувань житлових багатоповерхівок, у які влучили російські КАБи. Станом на 15:00 17 жовтня є свідчення, що під завалами можуть перебувати до п’яти людей.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня 2026 року російська армія вдарила керованими авіабомбами ФАБ-250 вагою 250 кілограмів по спальному мікрорайону Слов’янська. Дві з них влучили у житлові багатоповерхівки. Загалом постраждали 14 людей: 13 дістали поранень, одна людина загинула.

Роботи з розбору завалів ще тривають, тож кількість постраждалих може бути не остаточною.