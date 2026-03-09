Школярі на території монастиря. Фото: "Слідство. Інфо"

Заклад освіти у Києві, який журналісти-розслідувачі називали “підпільною школою УПЦ (МП)”, перевірили на дотримання мовного законодавства. У розслідуванні “Слідство інфо” раніше стверджували, що російську в закладі вивчають під назвою “слов’янська мова”.

Про результати перевірки повідомили у пресслужбі канцелярії уповноваженого із захисту державної мови.

За словами уповноваженої із захисту державної мови Єлизавети Сачури, статути навчальних закладів, згаданих у журналістському розслідуванні, передбачали українську як мову освітнього процесу, як того вимагає закон. Директори обох закладів мають державні сертифікати про рівень володіння українською мовою, видані Національною комісією зі стандартів державної мови.

Нагадаємо, заклад, який у розслідуванні називали “підпільною школою”, не має власної ліцензії на освітню діяльність, тому документи учнів для формальності зберігали у ліцензованих закладах, зокрема у Хотянівському ліцеї “Ранчо Скул”.

Єдиний спірний момент стосувався освітньої програми приватного закладу, уточнила уповноважена.

“В освітній програмі цього приватного навчального закладу був параграф, який передбачав розвиток у молодших школярів компетенцій спілкуватися, окрім державною та іноземними мовами, — “рідною мовою”. Але наявність подібних параграфів в освітніх програмах не належить до компетенції Уповноваженого із захисту державної мови”, — зазначила Сачура.

Інші державні органи зафіксували порушення в частині освітніх програм, регламентів зарахування, оцінювання та форм навчання, однак ці питання перебувають поза юрисдикцією інституції уповноваженої. Вона зазначила, що батьки дітей, які навчалися у закладі освіти на території Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря УПЦ (МП), не скаржилися на порушення права дітей на освіту рідною мовою.

“Жоден із батьків не надав офіційного підтвердження, відео чи скарги щодо порушення права на проведення освітнього процесу недержавною мовою стосовно своєї дитини. Тобто жодних доказів або підстав, які б дозволили встановити порушення та притягнути до відповідальності потенційних порушників, виявлено не було”, — додала Єлизавета Сачура.

Вона завершила допис припущенням, що протидія діяльності подібних закладів можлива лише за умови скоординованої роботи правоохоронців, Державної служби якості освіти, Міністерства освіти, інституції Уповноваженого, регіональних органів управління освітою та за безпосередньої участі батьків малечі.

Журналісти-розслідувачі виявили підпільну школу при монастирі у Києві, де дітей навчають за радянськими підручниками та викладають російську, називаючи її “слов’янською мовою”.

Ліцензії на освітню діяльність заклад не має, тому документи учнів формально зберігаються у ліцензованих закладах, зокрема у Хотянівському ліцеї “Ранчо Скул”. Інший заклад освіти, який може допомагати нелегальній установі, — Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад” Костянтинівської міської ради Донецької області.

Станом на початок 2026 року у школі навчаються понад 60 дітей з першого по дев’ятого класу. За словами керівниці закладу, там працюють 16 вчителів. Журналісти з’ясували, що в закладі дотримуються радянської моделі освіти: початкова школа триває три роки замість чотирьох, а для навчання використовують підручник з арифметики 1966 року видання.

Згодом розслідування вже відреагували у СБУ. У коментарі виданню “Суспільне” зазначили, що служба вже досліджує можливу протиправну діяльність на території монастиря.

Також міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що виявлення підпільної школи у Києві з ідеологією “руського міра” становить загрозу як дітям, так і державі. Він стверджує. що після розслідування він доручив перевірити заклади, де діти були формально зараховані, а також дії керівників та педагогів, які причетні до цього навчання. Міністр пообіцяв “жорсткі рішення” за результатами перевірок.

Пізніше у січні “Слідство. Інфо” заявили, що настоятель чоловічого монастиря “Свято-Покровська Голосіївська пустинь” архієпископ Ісаакій Ворзельський, ймовірно, залишив територію України. Це нібито сталося на наступний день після публікації про діяльність підпільної школи на території монастиря УПЦ МП.