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Представникам бізнесу пропонують долучитися до онлайн-зустрічі регіональної платформи “Діалог влади та бізнесу”. Цього разу учасники обговорюватимуть, яким має бути безбар’єрний заклад сфери послуг.

Про це повідомили у Волноваській міській військовій адміністрації.

Зустріч відбудеться 24 листопада о 14:00. Її проведуть в онлайн-форматі.

Для участі необхідно попередньо зареєструватися за посиланням. Реєстрація є обов’язковою.

Під час заповнення форми потрібно коротко зазначити суть питання, яке потребує розгляду.

Платформу “Діалог влади та бізнесу” створили для оперативного розв’язання проблемних питань, з якими стикаються підприємці. До цього для них уже проводили зустрічі щодо можливостей фінансової допомоги мікробізнесу, урядової підтримки працевлаштування людей з інвалідністю тощо.

Нагадаємо, волновасці, які живуть у будинках з пічним опаленням, можуть отримати допомогу на опалювальний сезон. Це разова виплата на родину — 15 тис. грн. Подати заявку можна до 15 грудня.