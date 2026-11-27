Розпорядження начальника ВА на сайті Хлібодарівської громади. Скриншот Вільного Радіо

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На сайті Хлібодарівської громади зʼявилися розпорядження начальника військової адміністрації Михайла Бурнадзе. Раніше їх не публікували через технічний стан ресурсу. Та, хоч новий сайт ще не запустили, голова ВА визнав зауваження журналістів обґрунтованими й повідомив, що там уже призначили відповідального за наповнення розділу. До цього громада була останньою з тих, хто взагалі не публікував свої розпорядження.

Про зміни роботи ресурсу начальник Хлібодарівської сільської військової адміністрації Михайло Бурнадзе розповів у коментарі журналістам Вільного Радіо.

Раніше в громаді повідомляли, що за результатами перевірки захищеності сайту роботу його окремих розділів тимчасово призупинили. Це зробили “з метою запобігання несанкціонованому доступу ворога, мінімізації ризиків кібератак та унеможливлення використання офіційних каналів зв’язку громади для поширення дезінформації”. Серед них був і розділ із розпорядженнями, хоча ці документи мають бути у відкритому доступі.

Журналістам Вільного Радіо начальник ВА Михайло Бурнадзе розповів, що сайт розробляли ще у 2020 році. Тоді громада лише створювалася й мала інші виклики, тож ресурс міг мати технічні недоліки. У майбутньому ж там планують запустити новий сайт, хоч наразі й вважають соцмережі більш популярними. А доступ до розпоряджень, які обіцяли публікувати після деокупації громади, відкрили вже.

“Вже на сьогодні я вам можу 100% сказати, що в нас опубліковані всі розпорядження за 2026 рік. Ми будемо далі й далі наповнювати [цей розділ]. Тобто зараз вже визначено відповідальну особу за це, і будемо це робити. Дійсно є проблема, вона була і ми її вирішуємо”, — зазначив голова ВА.

Нагадаємо, упродовж 2025 року на Донеччині взагалі не публікували розпорядження своїх керівників лише Волноваська й Хлібодарівська громади. Нині обидві вже відкрили доступ до цих документів.