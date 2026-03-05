Поїзд із Лозової “нульовим” вагоном евакуював ще 39 жителів Донецької області: серед них були діти

Евакуація поїздом із Лозової, 4 березня 2026 року. Фото: Мінрозвитку

4 березня з Лозової на Харківщині вирушив черговий евакуаційний “нульовий” вагон із жителями Донецької області. Загалом вдалося врятувати 39 людей, зокрема дітей. Разом з ними поїхали у безпеку і домашні улюбленці.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Там розповіли, що Укрзалізниця продовжує вивозити жителів із прифронтових регіонів, зокрема Донеччини. Так, 4 березня “нульовим” вагоном евакуаційного поїзда Лозова — Львів вирушили 39 пасажирів.

Серед врятованих — 10 маломобільних та людей з інвалідністю, а ще діти. У безпеку також вирушили їхні домашні улюбленці: 5 собак і 7 котів.

“Завдяки роботі евакуаційних команд усі вони зможуть дістатися до більш безпечних міст, де матимуть змогу перепочити від щоденних обстрілів і постійного страху. Пасажирів доправляють до західних регіонів України, де представники місцевої влади, волонтери та гуманітарні організації оперативно допомагають із розселенням та першочерговими потребами”, — розповіли у міністерстві.

Зазначимо, що на початок весни 2026-го ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки: про покращення ситуації наразі не йдеться. Поїзди не заїздять до Донецької області, однак там продовжують курсувати автобусні трансфери.

Так, пасажирів залізниці на цьому відтинку перевозять обʼїздом — стиковку забезпечили з Лозової. Водночас для охочих доїхати у зворотному напрямку — зі Словʼянська та Краматорська — організували безоплатні перевезення за підтримки “Проліски”.

Записатися на рейс до Лозової можна з 9:00 до 18:00 за цим номером телефону: +38 (099) 369-28-18. Там нададуть детальну інформацію щодо місця та часу посадки на автобус.