Потяг. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

В Укрзалізниці визначили тимчасову кінцеву станцію, куди можуть дістатися пасажири поїздів Краматорського напрямку — Гусарівка у Харківській області. Купити квитки до Краматорська наразі неможливо. Напередодні влада Донеччини обіцяла, що організує автобусні шатли.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із застосунку Укрзалізниці.

Відучора, 5 листопада, поїзди компанії не заїжджають до Донецької області через безпекову ситуацію. Наразі пасажири Краматорського напрямку можуть придбати в застосунку квитки до визначеної владою кінцевої станції — це Гусарівка в Харківській області.

“З міркувань безпеки наші поїзди тимчасово не заїжджають до Донецької області. Автобусні трансфери між Слов’янськом і Гусарівкою надає ОВА до 9 листопада включно. Подальша інформація буде оновлюватися щоденно. Продовжуємо рух і дякуємо за ваше розуміння”, — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.