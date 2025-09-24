Медичний заклад на Донеччині. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Аудитори виявили у Покровській лікарні порушення на майже 3,3 мільйона гривень. Мова йшла про неправильно оформлені доплати керівникам відділень та проблеми з постановкою на баланс автомобіля швидкої допомоги, який заклад отримав від благодійників. У військовій адміністрації Покровська заявили, що ці недоліки не мали ознак розкрадання і вже виправлені.

Про це йдеться у відповіді Покровської міської військової адміністрації на запит журналістів Вільного Радіо.

У МВА уточнили, що аудитори перевірили роботу Покровської лікарні за період із січня 2022-го до травня 2025 року. Виявили кілька адміністративних порушень у бухгалтерії. Але одразу уточнили, що мова не про розкрадання чи привласнення грошей, а радше про помилки в оформленні документів.

Найбільше питань було до майже 600 тисяч гривень, які заплатили завідувачам відділень. За колективним договором керівникам не можна було нараховувати такі доплати. У лікарні кажуть: під час війни ситуація була надзвичайна — заклад фактично залишився єдиним для великої частини Донеччини.

“Кількість хворих у стаціонарі збільшилась у 3 рази, а чисельність персоналу значно зменшилась. Працівникам доводилося працювати у 2-3 зміни. Доплати отримували всі категорії працівників. Виплата завідувачам відділень не була способом незаконного збагачення. В Акті ревізії вказано на помилку у формі виплати: для завідувачів мала бути премія, а не доплата. Помилку виправили”, — йдеться у відповіді на запит.

Ще одне зауваження стосувалося автомобіля “швидкої допомоги” вартістю 2,3 мільйона гривень. Його у 2023 році лікарні передала Київська обласна рада. Машину одразу почали використовувати для мобільної паліативної допомоги, але в документах вона значилася лише на позабалансовому рахунку. Після ревізії транспорт оформили належним чином і поставили на баланс.

У військовій адміністрації підкреслили: усі виявлені аудиторами недоліки лікарня виправила ще під час перевірки. Питання щодо відповідальності окремих посадовців ще розглядатимуть, але на фінансування лікарні це не вплине.

Нагадаємо, за 2,4 мільйона гривень Покровська лікарня інтенсивного лікування має намір зробити капремонт приміщення, орендованого у “Криворізької міської дитячої лікарні №4”.